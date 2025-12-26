Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang làm việc với Becamex về khoa học công nghệ

Tại buổi làm việc với Bí thư Trần Lưu Quang, lãnh đạo Tập đoàn Becamex đề nghị Thành ủy TP.HCM thống nhất chủ trương hình thành Thành phố khoa học công nghệ vùng bắc TP.HCM, trung tâm đặt tại phường Bình Dương; đồng thời giao Tập đoàn Becamex làm nhà đầu tư chiến lược, tiếp tục đầu tư hạ tầng.

Bí thư Trần Lưu Quang làm việc với Tập đoàn Becamex ẢNH: Đ.X

Cực phát triển quan trọng của TP.HCM

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Becamex cho rằng: "Thành phố khoa học công nghệ sẽ là một cực phát triển quan trọng, có tác dụng tương hỗ kết hợp với các công trình trọng điểm quan trọng khác của TP.HCM như: Trung tâm tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM; hệ thống hạ tầng logistics, cảng biển, sân bay quốc tế, tạo nên sự phát triển cân bằng và hài hòa".

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, việc hình thành Thành phố khoa học công nghệ vùng bắc TP.HCM hiện nay đang có nhiều lợi thế với không gian 1.700 ha các khu công nghiệp, khu công nghệ số và vùng lõi khoảng 220 ha.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Becamex phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: Đ.X

Ông Nguyễn Văn Hùng khẳng định khu vực kể trên được quy hoạch theo định hướng công nghiệp thế hệ mới, kết hợp nâng cấp các ngành công nghiệp truyền thống, thu hút công nghệ cao, phát triển trung tâm dữ liệu và triển khai các khu công nghiệp sinh thái EIP…

"Khi kết nối chặt chẽ với vùng lõi 220 ha về nghiên cứu, nhân lực, dịch vụ và năng lực khoa học công nghệ, vành đai 1.700 ha cho phép hệ sinh thái công nghiệp, đô thị và dịch vụ của vùng bắc TP.HCM vận hành khép kín từ nghiên cứu và phát triển, đến sản xuất, tạo lợi thế cạnh tranh vượt trội trong thu hút đầu tư công nghệ cao…", ông Nguyễn Văn Hùng nói.

Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương trước đây được đề xuất đặt trụ sở của Trung tâm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ngoài ra, Tập đoàn Becamex cũng đề nghị chuyển đổi công năng tòa nhà và 20 ha khuôn viên Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương thành khuôn viên đổi mới sáng tạo và tòa tháp khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Phải mạnh dạn thử nghiệm các mô hình mới

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đánh giá cao sự chuyển đổi kịp thời của Tập đoàn Becamex trong quá trình trước và sau sáp nhập.

Về kiến nghị của Tập đoàn Becamex, Bí thư Trần Lưu Quang thống nhất chủ trương mô hình đô thị khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, gắn với chuyển đổi xanh.

"Mô hình đô thị khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đã được nhiều quốc gia trên thế giới triển khai thành công. Để hội nhập và phát triển ngang tầm quốc tế, chúng ta cần phải mạnh dạn thử nghiệm các mô hình mới, tham gia vào cuộc chơi lớn", Bí thư Trần Lưu Quang nói.

Về tên gọi Thành phố khoa học công nghệ vùng bắc TP.HCM, Bí thư Trần Lưu Quang gợi ý các cơ quan chuyên môn cần nghiên cứu để có thể thay bằng cái tên Thành phố khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo Bình Dương.

Bí thư Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: Đ.X

Về các đề xuất của Becamex, Bí thư Trần Lưu Quang đề nghị Viện Nghiên cứu phát triển Bình Dương, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn và các đơn vị liên quan để hoàn thiện đề án. Mục tiêu đặt ra là trong vòng 1 năm, đề án phải được thống nhất, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố chính thức.

