Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thành ủy TP.HCM họp bàn chủ trương làm đường vượt biển

Vũ Phượng
Vũ Phượng
07/01/2026 08:48 GMT+7

Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị Ban Chấp hành để thảo luận, cho ý kiến với 7 nội dung quan trọng, trong đó có chủ trương làm đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu.

Sáng 7.1, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 tổ chức hội nghị lần thứ ba. Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết hội nghị lần này tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với 7 nội dung quan trọng.

Thành ủy TP.HCM cho chủ trương làm đường vượt biển, trung tâm hành chính mới - Ảnh 1.

Ông Trần Lưu Quang phát biểu khai mạc hội nghị

ẢNH: DIỆU MI

Cụ thể, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM xem xét chủ trương điều chỉnh quy hoạch dự án xây dựng tuyến đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ với Vũng Tàu; chủ trương điều chỉnh nguồn vốn đầu tư xây dựng dự án cầu Thủ Thiêm 4.

Hội nghị cũng cho ý kiến đối với dự thảo đề án xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực, phát triển các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao...

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nghe báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện và đề xuất điều chỉnh một số nội dung của đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM về sắp xếp, tinh gọn các cơ quan MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, đồng bộ với việc sắp xếp, hợp nhất các đơn vị hành chính cấp xã. Nội dung công tác cán bộ theo thẩm quyền cũng được đưa ra xem xét tại hội nghị...

Thành ủy TP.HCM cho chủ trương làm đường vượt biển, trung tâm hành chính mới - Ảnh 2.

Hội nghị thảo luận, cho ý kiến với nhiều nội dung quan trọng

ẢNH: DIỆU MI

Theo ông Trần Lưu Quang, đây là những nội dung đã được Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM chuẩn bị kỹ lưỡng, cân nhắc toàn diện trước khi trình Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM với hai lý do.

Thứ nhất, đây là những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM. Thứ hai, việc trình ra Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhằm tập hợp trí tuệ, công sức và những ý kiến xác đáng để thống nhất các chủ trương lớn, có tác động lâu dài đến sự phát triển của TP.HCM trong thời gian tới.

"Các dự án, đề án được đưa ra thảo luận tại hội nghị lần này thể hiện quyết tâm của Đảng bộ TP.HCM trong việc phấn đấu đưa TP.HCM trở thành trung tâm kinh tế của cả nước, đồng thời là cực tăng trưởng, trung tâm sáng tạo và đổi mới", Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Ông Trần Lưu Quang chia sẻ, Ban Thường vụ chỉ trình Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM những nội dung đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm độ chín và độ tin cậy. Đồng thời, mong muốn ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM và đại biểu tham dự hội nghị nghiên cứu kỹ tài liệu, đóng góp ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm để hoàn thiện các chủ trương theo đúng thẩm quyền.

Tin liên quan

Bí thư Trần Lưu Quang: Làm công tác cán bộ phải tử tế, công tâm

Bí thư Trần Lưu Quang: Làm công tác cán bộ phải tử tế, công tâm

Bí thư Trần Lưu Quang chia sẻ, làm công tác cán bộ phải là người tử tế, công tâm, phải vì lợi ích chung, bố trí đúng người để đội hình mạnh hơn.

Bí thư Trần Lưu Quang: Không vội vàng bố trí lại công chức phường, xã

Ông Trần Lưu Quang: Đường dưới 4 làn xe giao cho phường, xã quản lý từ 1.1.2026

Khám phá thêm chủ đề

Thành Ủy TP.HCM đường vượt biển Trần Lưu Quang Bí thư Thành ủy TP.HCM bí thư trần lưu quang Đảng bộ TP.HCM ban chấp hành đảng bộ TP.HCM đại hội đảng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận