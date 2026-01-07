Thành ủy TP.HCM họp bàn chủ trương làm đường vượt biển

Sáng 7.1, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 tổ chức hội nghị lần thứ ba. Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết hội nghị lần này tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với 7 nội dung quan trọng.

Ông Trần Lưu Quang phát biểu khai mạc hội nghị ẢNH: DIỆU MI

Cụ thể, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM xem xét chủ trương điều chỉnh quy hoạch dự án xây dựng tuyến đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ với Vũng Tàu; chủ trương điều chỉnh nguồn vốn đầu tư xây dựng dự án cầu Thủ Thiêm 4.

Hội nghị cũng cho ý kiến đối với dự thảo đề án xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực, phát triển các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao...

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nghe báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện và đề xuất điều chỉnh một số nội dung của đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM về sắp xếp, tinh gọn các cơ quan MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, đồng bộ với việc sắp xếp, hợp nhất các đơn vị hành chính cấp xã. Nội dung công tác cán bộ theo thẩm quyền cũng được đưa ra xem xét tại hội nghị...

Hội nghị thảo luận, cho ý kiến với nhiều nội dung quan trọng ẢNH: DIỆU MI

Theo ông Trần Lưu Quang, đây là những nội dung đã được Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM chuẩn bị kỹ lưỡng, cân nhắc toàn diện trước khi trình Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM với hai lý do.

Thứ nhất, đây là những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM. Thứ hai, việc trình ra Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhằm tập hợp trí tuệ, công sức và những ý kiến xác đáng để thống nhất các chủ trương lớn, có tác động lâu dài đến sự phát triển của TP.HCM trong thời gian tới.

"Các dự án, đề án được đưa ra thảo luận tại hội nghị lần này thể hiện quyết tâm của Đảng bộ TP.HCM trong việc phấn đấu đưa TP.HCM trở thành trung tâm kinh tế của cả nước, đồng thời là cực tăng trưởng, trung tâm sáng tạo và đổi mới", Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Ông Trần Lưu Quang chia sẻ, Ban Thường vụ chỉ trình Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM những nội dung đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm độ chín và độ tin cậy. Đồng thời, mong muốn ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM và đại biểu tham dự hội nghị nghiên cứu kỹ tài liệu, đóng góp ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm để hoàn thiện các chủ trương theo đúng thẩm quyền.