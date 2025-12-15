TP.HCM khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc trong tổ chức Đại hội Đảng bộ

Chiều 15.12, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 tổ chức hội nghị lần thứ hai. Mở đầu chương trình buổi chiều, ông Phạm Thành Chung, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy, đã công bố quyết định khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích trong tham mưu, tổ chức Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM tặng bằng khen cho 12 tập thể ẢNH: SỸ ĐÔNG

Theo ông Phạm Thành Chung, đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng bộ, người dân TP.HCM mà còn là dấu mốc, sự kiện quan trọng mở ra nhiệm kỳ mới của thành phố anh hùng.

Nhằm ghi nhận và biểu dương tập thể, cá nhân xuất sắc, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định tặng bằng khen 12 tập thể và 14 cá nhân xuất sắc trong tham mưu, tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Danh sách 12 tập thể được tặng bằng khen gồm:

Ban Tổ chức Thành ủy



Văn phòng Thành ủy



Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy



Ủy ban Kiểm tra Thành ủy



Ban Nội chính Thành ủy



Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM



Ban Chấp hành Đảng bộ Công an TP.HCM



Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự TP.HCM



Học viện Cán bộ TP.HCM



Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM



Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM



Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM



14 cá nhân nhận bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy ẢNH: SỸ ĐÔNG

Sau khi trao bằng khen cho 12 tập thể, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM tiếp tục tặng bằng khen 14 cá nhân được nhận bằng khen trong dịp này.