Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc trong tổ chức Đại hội Đảng bộ

Vũ Phượng - Sỹ Đông
15/12/2025 16:13 GMT+7

Thành ủy TP.HCM vừa tặng bằng khen 12 tập thể và 14 cá nhân có thành tích trong tham mưu, tổ chức Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chiều 15.12, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 tổ chức hội nghị lần thứ hai. Mở đầu chương trình buổi chiều, ông Phạm Thành Chung, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy, đã công bố quyết định khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích trong tham mưu, tổ chức Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

TP.HCM khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc trong tổ chức Đại hội Đảng bộ- Ảnh 1.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM tặng bằng khen cho 12 tập thể

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Theo ông Phạm Thành Chung, đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng bộ, người dân TP.HCM mà còn là dấu mốc, sự kiện quan trọng mở ra nhiệm kỳ mới của thành phố anh hùng.

Nhằm ghi nhận và biểu dương tập thể, cá nhân xuất sắc, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định tặng bằng khen 12 tập thể và 14 cá nhân xuất sắc trong tham mưu, tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Danh sách 12 tập thể được tặng bằng khen gồm:

  • Ban Tổ chức Thành ủy
  • Văn phòng Thành ủy
  • Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy
  • Ủy ban Kiểm tra Thành ủy
  • Ban Nội chính Thành ủy
  • Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM
  • Ban Chấp hành Đảng bộ Công an TP.HCM
  • Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự TP.HCM
  • Học viện Cán bộ TP.HCM
  • Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM
  • Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM
  • Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM
TP.HCM khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc trong tổ chức Đại hội Đảng bộ- Ảnh 2.

14 cá nhân nhận bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Sau khi trao bằng khen cho 12 tập thể, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM tiếp tục tặng bằng khen 14 cá nhân được nhận bằng khen trong dịp này.

  • Ông Phạm Văn Hiền, Phó chánh văn phòng Thành ủy
  • Bà Thái Thị Bích Liên, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy
  • Ông Huỳnh Văn Dân, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy
  • Bà Trương Thanh Nga, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy
  • Ông Trần Văn Nam, Phó bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM
  • Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM
  • Ông Đinh Thanh Nhàn, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy
  • Ông Cao Hồng Hưng, Phó chánh văn phòng Thành ủy
  • Ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó chánh văn phòng Thành ủy
  • Ông Trần Thanh Việt, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Thành ủy
  • Ông Trương Minh Phước, Chánh văn phòng Ban Tổ chức Thành ủy.

Tin liên quan

Các phường, xã ở TP.HCM sẽ duyệt dự án dưới 240 tỉ đồng

Các phường, xã ở TP.HCM sẽ duyệt dự án dưới 240 tỉ đồng

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết sẽ phân cấp về cho phường, xã quyết định dự án đầu tư công nhóm C, quy mô dưới 240 tỉ đồng.

Ông Trần Lưu Quang: Đường dưới 4 làn xe giao cho phường, xã quản lý từ 1.1.2026

Thành ủy TP.HCM bàn giải pháp xử lý kẹt xe, ngập nước

Khám phá thêm chủ đề

đại hội đảng Thành Ủy TP.HCM Đảng bộ TP.HCM Khen thưởng bí thư trần lưu quang TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận