TP.HCM khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc trong tổ chức Đại hội Đảng bộ

Chiều 15.12, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 tổ chức hội nghị lần thứ hai. Mở đầu chương trình buổi chiều, ông Phạm Thành Chung, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy, đã công bố quyết định khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích trong tham mưu, tổ chức Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Theo ông Phạm Thành Chung, đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng bộ, người dân TP.HCM mà còn là dấu mốc, sự kiện quan trọng mở ra nhiệm kỳ mới của thành phố anh hùng.
Nhằm ghi nhận và biểu dương tập thể, cá nhân xuất sắc, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định tặng bằng khen 12 tập thể và 14 cá nhân xuất sắc trong tham mưu, tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Danh sách 12 tập thể được tặng bằng khen gồm:
- Ban Tổ chức Thành ủy
- Văn phòng Thành ủy
- Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy
- Ủy ban Kiểm tra Thành ủy
- Ban Nội chính Thành ủy
- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM
- Ban Chấp hành Đảng bộ Công an TP.HCM
- Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự TP.HCM
- Học viện Cán bộ TP.HCM
- Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM
- Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM
- Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM
Sau khi trao bằng khen cho 12 tập thể, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM tiếp tục tặng bằng khen 14 cá nhân được nhận bằng khen trong dịp này.
- Ông Phạm Văn Hiền, Phó chánh văn phòng Thành ủy
- Bà Thái Thị Bích Liên, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy
- Ông Huỳnh Văn Dân, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy
- Bà Trương Thanh Nga, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy
- Ông Trần Văn Nam, Phó bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM
- Ông Đinh Thanh Nhàn, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy
- Ông Cao Hồng Hưng, Phó chánh văn phòng Thành ủy
- Ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó chánh văn phòng Thành ủy
- Ông Trần Thanh Việt, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Thành ủy
- Ông Trương Minh Phước, Chánh văn phòng Ban Tổ chức Thành ủy.
