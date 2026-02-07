Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Phía sau loạt linh vật ngựa 'gây sốt' của nghệ nhân Đinh Văn Tâm

Bá Cường
Bá Cường
07/02/2026 20:20 GMT+7

Từ những chú ngựa tung vó, bát mã truy phong đến ngựa vàng mang tết về cho người nghèo, loạt linh vật ngựa của nghệ nhân Đinh Văn Tâm không chỉ gây chú ý mà còn mang theo những câu chuyện ý nghĩa phía sau.

Trong vòng 1 tuần qua, nghệ nhân Đinh Văn Tâm (35 tuổi, trú tại xã Triệu Bình, Quảng Trị) đã cho "xuất trại" thêm 2 linh vật ngựa, mang đi trưng bày tại các địa phương ở quê nhà Quảng Trị. Bộ sưu tập linh vật ngựa này không chỉ thể hiện phong độ của nghệ nhân mà còn có câu chuyện ý nghĩa phía sau.

Linh vật mới nhất được trình làng tại Quảng Trị là chú ngựa của P.Đông Hà, trưng bày tại Công viên Fidel Castro. Linh vật ngựa này cao khoảng 3 m, làm từ chất liệu xốp có dáng đang tung vó trên một mỏm đá cũng được tạo hình từ xốp.

'Bộ sưu tập' linh vật ngựa của nghệ nhân Đinh Văn Tâm tại quê nhà Quảng Trị - Ảnh 1.

Linh vật ngựa tại P.Đông Hà có dáng tung vó mạnh mẽ và oai hùng

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Theo đại diện lãnh đạo UBND P.Đông Hà, linh vật ngựa này được địa phương đặt làm từ nghệ nhân Đinh Văn Tâm với kinh phí 185 triệu đồng.

"Chú ngựa có dáng đang tung vó oai hùng, mạnh mẽ và đặt ở công viên Fidel Castro, để trong dịp năm mới người dân có thêm nơi vui xuân, đón tết. Thông qua linh vật này, chúng tôi cũng mong Đảng bộ, chính quyền cùng nhân dân P.Đông Hà sẽ có 1 năm thành công, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, phát triển quê hương ngày một giàu đẹp hơn", đại diện lãnh đạo UBND P.Đông Hà chia sẻ.

'Bộ sưu tập' linh vật ngựa của nghệ nhân Đinh Văn Tâm tại quê nhà Quảng Trị - Ảnh 2.

Linh vật ngựa đặt tại công viên Fidel Castro. Người dân địa phương có thêm địa điểm vui xuân, đón tết

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Trước đó khoảng 1 tuần, xã Triệu Bình cũng đã tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Xuân yêu thương năm 2026" và cắt băng khai trương linh vật ngựa tại Khu du lịch sinh thái thôn Gia Độ.

Theo bà Trương Thị Kim Cúc, Phó chủ tịch UBND xã Triệu Bình, linh vật ngựa của địa phương có tên "Song mã Triệu Bình" do nghệ nhân Đinh Văn Tâm (người con của xã) thực hiện.

'Bộ sưu tập' linh vật ngựa của nghệ nhân Đinh Văn Tâm tại quê nhà Quảng Trị - Ảnh 3.

Ban tổ chức cắt băng khai trương linh vật "Song mã Triệu Bình"

ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Chúng tôi mong muốn rằng, linh vật "Song mã Triệu Bình" sẽ trở thành điểm đến văn hóa ý nghĩa, nơi người dân và du khách cùng lưu giữ những khoảnh khắc đầu xuân, cùng chia sẻ niềm vui, niềm tin và những ước vọng tốt đẹp cho một năm mới bình an, phát triển. Đồng thời, hình tượng linh vật năm này cũng là thông điệp, là lời chúc mọi người, mọi nhà song mã song hành, vạn sự hanh thông", bà Cúc nói.

Kinh phí thực hiện cặp song mã này được UBND xã Triệu Bình trích một phần từ ngân sách cùng với nguồn xã hội hóa cũng như sự hỗ trợ của nghệ nhân Đinh Văn Tâm.

'Bộ sưu tập' linh vật ngựa của nghệ nhân Đinh Văn Tâm tại quê nhà Quảng Trị - Ảnh 4.

Đông đảo người dân đổ về xem bộ đôi ngựa do nghệ nhân Đinh Văn Tâm thực hiện

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Cách 2 linh vật ngựa ở đồng bằng Quảng Trị gần 100 km, tại 2 xã biên giới Khe Sanh, Lao Bảo cũng xuất hiện 2 linh vật ngựa do anh Tâm thực hiện. Nhiều năm qua, người dân và doanh nghiệp đều có truyền thống chung tay làm đẹp quê hương, nên năm nay xã Lao Bảo tiếp tục kêu gọi được hơn 400 triệu đồng để đặt nghệ nhân Đinh Văn Tâm "vẽ" nên bức bát mã truy phong cực kỳ oai phong này.

'Bộ sưu tập' linh vật ngựa của nghệ nhân Đinh Văn Tâm tại quê nhà Quảng Trị - Ảnh 5.

8 chú ngựa tạo hình thành bức "mã đáo thành công" tại xã Lao Bảo gây sốt mạng xã hội

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Khác với Lao Bảo, xã Khe Sanh lại là một chú ngựa vàng thong dong, sải bước trên con đường hoa và mang về những phần quà rất ý nghĩa cho người nghèo.

Theo UBND xã Khe Sanh, sau khi nắm được thông tin nghệ nhân Đinh Văn Tâm sẽ đấu giá chú ngựa vàng này lấy tiền ủng hộ người nghèo, địa phương đã kêu gọi từ nguồn xã hội hóa và đấu giá thành công với số tiền 70 triệu đồng.

'Bộ sưu tập' linh vật ngựa của nghệ nhân Đinh Văn Tâm tại quê nhà Quảng Trị - Ảnh 6.
'Bộ sưu tập' linh vật ngựa của nghệ nhân Đinh Văn Tâm tại quê nhà Quảng Trị - Ảnh 7.
'Bộ sưu tập' linh vật ngựa của nghệ nhân Đinh Văn Tâm tại quê nhà Quảng Trị - Ảnh 8.

Ngựa vàng sải bước thong dong tại xã Khe Sanh mang một ý nghĩa đặc biệt

ẢNH: BÁ CƯỜNG

'Bộ sưu tập' linh vật ngựa của nghệ nhân Đinh Văn Tâm tại quê nhà Quảng Trị - Ảnh 9.

Số tiền đấu giá được từ chú ngựa vàng ở xã Khe Sanh được nghệ nhân Đinh Văn Tâm trích một phần ủng hộ, mua quà tặng bà con xã Triệu Bình tại chương trình "Tết sum vầy - Xuân yêu thương năm 2026"

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Giữ lời hứa, sau khi bán được chú ngựa, nghệ nhân Đinh Văn Tâm đã trích một phần để mua quà tặng bà con xã Triệu Bình tại chương trình "Tết sum vầy - Xuân yêu thương năm 2026", một phần khác trao tặng lại cho xã Khe Sanh để ủng hộ người nghèo.

