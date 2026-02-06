Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Quảng Trị xử phạt người đăng lại bài viết sai sự thật về lãnh đạo công an

Bá Cường
Bá Cường
06/02/2026 11:50 GMT+7

Công an tỉnh Quảng Trị vừa xử phạt vi phạm hành chính ông N.V.K, 76 tuổi có hành vi xuyên tạc, sai sự thật một lãnh đạo công an.

Ngày 6.2, thông tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa có quyết định xử phạt hành chính một người đàn ông 76 tuổi có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Quảng Trị xử phạt người đăng lại bài viết sai sự thật về lãnh đạo công an- Ảnh 1.

Ông K. tại cơ quan điều tra

ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện tài khoản Facebook  N.K đăng bài viết có nội dung xuyên tạc, sai sự thật liên quan đến một lãnh đạo công an ở địa phương khác. Qua xác minh, lực lượng chức năng đã làm rõ được chủ tài khoản Facebook này là ông N.V.K (76 tuổi, ở xã Vĩnh Thủy, Quảng Trị).

Tại cơ quan điều tra, ông K. thừa nhận vào ngày 25.12.2025 do hạn chế về nhận thức, sau khi đọc các thông tin trên trang Facebook có tên "Việt Tân", "Nhật ký yêu nước", ông đã không kiểm chứng thông tin mà đăng lại các bài viết nói trên có nội dung xuyên tạc, sai sự thật.

Ông K. sau đó đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nên chủ động gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.V.K số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Công an tỉnh Thái Nguyên đã triệu tập, làm việc với 2 chủ tài khoản có những bình luận xuyên tạc, sai sự thật về việc trung tá Lao Hoàng Hải, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông hy sinh ngày 4.2 khi đang thực hiện nhiệm vụ.

cụ ông Quảng Trị Facebook Công an tỉnh Quảng Trị Phòng An ninh chính trị nội bộ đăng tin sai sự thật Xuyên tạc
