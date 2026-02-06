Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Móc câu mắc sâu vào cổ bệnh nhi 13 tuổi ở Quảng Trị

Bá Cường
Bá Cường
06/02/2026 09:43 GMT+7

Các bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhi 13 tuổi bị móc câu mắc sâu vào vùng cổ.

Sáng 6.2, thông tin từ Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị cho biết các bác sĩ vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhi bị móc câu mắc sâu vào vùng cổ.

Móc câu mắc sâu vào cổ bệnh nhi 13 tuổi ở Quảng Trị- Ảnh 1.

Móc câu mắc sâu vào vùng cổ của bệnh nhi

ẢNH: B.H

Trước đó, bệnh nhi N.Q.K (13 tuổi, ở xã Hòa Trạch) được đưa vào bệnh viện để xử lý vết thương ở cổ. Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận một lưỡi câu mắc sâu vào vùng cổ, xuyên qua mô mềm, gần với các mạch máu và dây thần kinh quan trọng. Vết thương khiến K. đau nhói và chảy máu nhiều.

Các bác sĩ tại đơn nguyên Tai mũi họng, Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị đã tiến hành phẫu thuật lấy dị vật ra khỏi vùng cổ bệnh nhi.

Móc câu mắc sâu vào cổ bệnh nhi 13 tuổi ở Quảng Trị- Ảnh 2.

Các bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị phẫu thuật lấy dị vật cho bệnh nhi

ẢNH: B.H

Sau ca phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhi K. ổn định. 

Các y bác sĩ cho biết tai nạn do móc câu cá có thể xảy ra trong quá trình sinh hoạt hằng ngày, nếu không kịp thời xử lý hoặc tự ý xử lý có thể dẫn đến các biến chứng đáng tiếc. Khi gặp sự cố, người dân cần đưa đến các cơ sở y tế để được can thiệp kịp thời và an toàn.

Tin liên quan

Đà Nẵng: Cứu sống người đàn ông bị máy cưa gạch cắt đứt vùng cổ

Đà Nẵng: Cứu sống người đàn ông bị máy cưa gạch cắt đứt vùng cổ

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Quảng Nam vừa cứu sống kịp thời người đàn ông ở TP.Đà Nẵng bị máy cưa gạch cắt gần đứt vùng cổ, máu phun thành tia.

Khám phá thêm chủ đề

bệnh nhi Quảng Trị dị vật
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận