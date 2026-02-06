Móc câu mắc sâu vào cổ bệnh nhi 13 tuổi ở Quảng Trị

Sáng 6.2, thông tin từ Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị cho biết các bác sĩ vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhi bị móc câu mắc sâu vào vùng cổ.

Móc câu mắc sâu vào vùng cổ của bệnh nhi ẢNH: B.H

Trước đó, bệnh nhi N.Q.K (13 tuổi, ở xã Hòa Trạch) được đưa vào bệnh viện để xử lý vết thương ở cổ. Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận một lưỡi câu mắc sâu vào vùng cổ, xuyên qua mô mềm, gần với các mạch máu và dây thần kinh quan trọng. Vết thương khiến K. đau nhói và chảy máu nhiều.

Các bác sĩ tại đơn nguyên Tai mũi họng, Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị đã tiến hành phẫu thuật lấy dị vật ra khỏi vùng cổ bệnh nhi.

Các bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị phẫu thuật lấy dị vật cho bệnh nhi ẢNH: B.H

Sau ca phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhi K. ổn định.

Các y bác sĩ cho biết tai nạn do móc câu cá có thể xảy ra trong quá trình sinh hoạt hằng ngày, nếu không kịp thời xử lý hoặc tự ý xử lý có thể dẫn đến các biến chứng đáng tiếc. Khi gặp sự cố, người dân cần đưa đến các cơ sở y tế để được can thiệp kịp thời và an toàn.