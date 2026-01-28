Kim khâu mắc kẹt 11 năm trong cơ thể nữ bệnh nhân

Ngày 28.1, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Trị) cho biết các y bác sĩ vừa phẫu thuật thành công, lấy dị vật ra khỏi tầng sinh môn của người phụ nữ. Dị vật là đoạn kim khâu bên trong cơ thể bệnh nhân 11 năm.

Dị vật mắc kẹt trong cơ thể chị H. suốt 11 năm ẢNH: THANH LỘC

Cụ thể, bệnh nhân là chị T.H.H (40 tuổi, trú tại xã Đông Trạch, Quảng Trị) đến khám tại bệnh viện trong tình trạng xuất hiện các cơn đau nhói ở vùng tầng sinh môn, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hằng ngày.

Qua khai thác bệnh sử, chị H. từng sinh con vào năm 2015 và được khâu ở tầng sinh môn, bác sĩ thông báo kim khâu bị gãy nhưng không tìm thấy dị vật.

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới tiến hành thăm khám, chụp X-quang khung chậu và siêu âm đầu dò âm đạo, kết quả phát hiện một dị vật bằng kim loại kích thước khoảng 15 mm được xác định là một đoạn của kim khâu nằm tại vùng tầng sinh môn của bệnh nhân.

Các y bác sĩ sau đó đã tiến hành phẫu thuật và lấy dị vật thành công. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định.