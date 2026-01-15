Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Quảng Trị: Phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ kèm di vật khắc tên Vương Chí Cao

Bá Cường
15/01/2026 17:33 GMT+7

Trong quá trình mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại thôn Trại Cá (xã Đakrông, Quảng Trị), lực lượng chức năng đã phát hiện thêm 2 hài cốt liệt sĩ cùng di vật có khắc tên.

Ngày 15.1, thông tin từ Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 (Phòng chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại thôn Trại Cá (xã Đakrông).

Quảng Trị: Phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ kèm di vật khắc tên Vương Chí Cao- Ảnh 1.

Ngòi bút khắc tên được phát hiện cùng với hài cốt liệt sĩ

ẢNH: ĐỘI 584

Đặc biệt, trong 2 hài cốt liệt sĩ tìm được còn kèm theo nhiều di vật trong đó có 1 ngòi bút có khắc tên "Vương Chí Cao". Tính đến thời điểm hiện tại ở thôn Trại Cá đã phát hiện được 4 hài cốt liệt sĩ. Hiện tại, lực lượng chức năng đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh thông tin di vật.

Trước đó Thanh Niên đã thông tin, ngày 9.1 vừa qua, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị đã phát hiện và quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại thôn Trại Cá (xã Đakrông) trong khu vực rừng tràm của người dân. 

Các hài cốt liệt sĩ được phát hiện kèm nhiều di vật, như: răng, đế giày, hộp tiếp đạn, hộp dầu lau súng...

Quảng Trị: Phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ kèm di vật khắc tên Vương Chí Cao- Ảnh 2.

Các di vật được tìm thấy trước đó vào ngày 9.1

ẢNH: ĐỘI 584

Theo sơ đồ mộ chí, khu vực này xác định có 8 hài cốt liệt sĩ, lực lượng chức năng đã đưa các hài cốt liệt sĩ tìm thấy được về bảo quản, hương khói và tiếp tục mở rộng tìm kiếm các hài cốt liệt sĩ khác tại khu vực trên.

Khám phá thêm chủ đề

Hài Cốt Liệt Sĩ Quảng Trị di vật
