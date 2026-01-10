Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Quảng Trị: Quy tập 2 hài cốt liệt sĩ trong rừng tràm của người dân

Bá Cường
Bá Cường
10/01/2026 09:34 GMT+7

Lực lượng chức năng Quảng Trị vừa quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại rừng tràm của người dân.

Ngày 10.1, thông tin từ Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, đã phát hiện và quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại thôn Trại Cá (xã Đakrông).

Quảng Trị: Quy tập 2 hài cốt liệt sĩ trong rừng tràm của người dân- Ảnh 1.

Hài cốt liệt sĩ được phát hiện cùng các di vật

ẢNH: B.H

2 hài cốt liệt sĩ được phát hiện vào ngày 9.1 trong khu vực rừng tràm của người dân. Các hài cốt liệt sĩ được phát hiện kèm nhiều di vật, như: răng, đế giày, hộp tiếp đạn, hộp dầu lau súng...

Theo ông Đoàn Quang Anh, Phó chủ tịch UBND xã Đakrông, hiện tại các lực lượng chức năng vẫn đang mở rộng tìm kiếm tại khu vực trên.

Quảng Trị: Quy tập 2 hài cốt liệt sĩ trong rừng tràm của người dân- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng tìm kiếm khu vực trên

ẢNH: B.H

"Theo sơ đồ mộ chí, khu vực này xác định có 8 hài cốt liệt sĩ, hiện đã tìm được 2 bộ và được bảo quản, hương khói chu đáo. Lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng tìm kiếm các hài cốt liệt sĩ khác tại khu vực trên", ông Quang Anh nói.

Tin liên quan

Trang trọng lễ truy điệu, an táng 41 hài cốt liệt sĩ

Trang trọng lễ truy điệu, an táng 41 hài cốt liệt sĩ

Tỉnh Đồng Nai vừa trang trọng tổ chức lễ truy điệu, an táng 41 hài cốt liệt sĩ được Đội K72 tìm kiếm, cất bốc trong nước và nước bạn Campuchia từ tháng 9.2025 đến nay.

Khám phá thêm chủ đề

Hài Cốt Liệt Sĩ Quảng Trị di vật Liệt Sĩ quy tập Hài Cốt Liệt Sĩ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận