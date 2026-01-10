Quảng Trị: Quy tập 2 hài cốt liệt sĩ trong rừng tràm của người dân

Ngày 10.1, thông tin từ Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, đã phát hiện và quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại thôn Trại Cá (xã Đakrông).

Hài cốt liệt sĩ được phát hiện cùng các di vật ẢNH: B.H

2 hài cốt liệt sĩ được phát hiện vào ngày 9.1 trong khu vực rừng tràm của người dân. Các hài cốt liệt sĩ được phát hiện kèm nhiều di vật, như: răng, đế giày, hộp tiếp đạn, hộp dầu lau súng...

Theo ông Đoàn Quang Anh, Phó chủ tịch UBND xã Đakrông, hiện tại các lực lượng chức năng vẫn đang mở rộng tìm kiếm tại khu vực trên.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng tìm kiếm khu vực trên ẢNH: B.H

"Theo sơ đồ mộ chí, khu vực này xác định có 8 hài cốt liệt sĩ, hiện đã tìm được 2 bộ và được bảo quản, hương khói chu đáo. Lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng tìm kiếm các hài cốt liệt sĩ khác tại khu vực trên", ông Quang Anh nói.