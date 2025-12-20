Trang trọng lễ truy điệu, an táng 41 hài cốt liệt sĩ

Ngày 20.12, Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng 41 hài cốt liệt sĩ và dâng hương tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang tỉnh Bình Phước (xã Đồng Tâm), nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 – 22.12.2025).

Các đại biểu dâng hoa, dâng hương các anh hùng, liệt sĩ ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đọc điếu văn tại buổi lễ, ông Lê Trường Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cho biết công tác tìm kiếm, quy tập, xác định thông tin liệt sĩ cũng như việc chăm sóc, duy tu, sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công thời gian qua luôn được tỉnh quan tâm thực hiện.

Ông Lê Trường Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, đọc điếu văn tại buổi lễ ẢNH: HOÀNG GIÁP

Từ năm 2002 đến nay, các thành viên Đội K72 (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai) đã nỗ lực, vượt qua rất nhiều khó khăn, tìm kiếm hàng ngàn vị trí và đã cất bốc được 3.549 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh qua các thời kỳ ở trong nước và nước bạn Campuchia về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Từ tháng 9.2025 đến nay, Đội K72 đã tìm kiếm, cất bốc được 41 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, có 5 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại xã Lộc Ninh, 6 hài cốt liệt sĩ tại xã Lộc Tấn và 30 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Vương quốc Campuchia.

Lễ truy điệu, an táng 41 hài cốt liệt sĩ được tổ chức trang trọng ẢNH: HOÀNG GIÁP

Tất cả 41 hài cốt liệt sĩ đều chưa chưa xác định được tên, tuổi, quê quán, nhưng may mắn có 10 mẫu phẩm đủ điều kiện để gửi giám định ADN.

"Từ những mẫu phẩm ít ỏi này, cùng với công tác thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính đang được thực hiện trên toàn quốc, chúng ta hy vọng tìm được thân nhân của các liệt sĩ, mang lại niềm an ủi, xoa dịu phần nào những mất mát đau thương cho các gia đình liệt sĩ", ông Sơn bày tỏ.

Bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai, thắp nhang lên các phần mộ liệt sĩ ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trong nỗi niềm tiếc thương vô hạn, các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình dâng lên các anh hùng liệt sĩ vòng hoa tươi thắm, thắp nén hương thơm và dành phút mặc niệm bày tỏ lòng tri ân, tưởng nhớ đến các anh hùng, liệt sĩ mãi mãi tuổi hai mươi — đã mang theo những ước mơ, những khát khao tuổi trẻ vào an giấc ngàn thu để đổi lấy nền độc lập tự do cho dân tộc, cho giang sơn về một mối, cho cả dân tộc có được những giấc ngủ bình yên.

Các đại biểu thắp nhang lên 2 phần mộ anh hùng liệt sĩ tại điểm cao nhất của Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ngay sau lễ dâng hoa, dâng hương, 41 hài cốt liệt sĩ đã được tổ chức truy điệu và an táng trong không khí trang trọng. Các đại biểu cũng đã đến thắp nhang lên hàng ngàn ngôi mộ anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước.