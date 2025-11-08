Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

An táng hài cốt liệt sĩ tìm thấy tại hang Tám Cô sau hơn nửa thế kỷ

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
08/11/2025 12:57 GMT+7

Tỉnh Quảng Trị tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực hang Tám Cô - nơi gắn với câu chuyện bi tráng về sự hy sinh anh dũng của những chiến sĩ tuổi đôi mươi trong kháng chiến chống Mỹ.

Sáng 8.11, tại Khu di tích lịch sử đền thờ các anh hùng liệt sĩ Đường 20 Quyết Thắng (xã Thượng Trạch, Quảng Trị), tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy tại khu vực hang Tám Cô.

An táng hài cốt liệt sĩ hy sinh tại hang Tám Cô sau hơn nửa thế kỷ - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

ẢNH: THANH LỘC

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, lãnh đạo các tỉnh Quảng Trị, Thanh Hóa, đại diện các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, thân nhân liệt sĩ cùng đông đảo người dân đã dâng hương, tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Các hài cốt liệt sĩ được phát hiện trong quá trình tôn tạo, chỉnh trang cảnh quan khu vực hang Tám Cô thuộc Khu di tích lịch sử đền thờ các anh hùng liệt sĩ Đường 20 Quyết Thắng. Từ ngày 1 - 15.10, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 589 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị) đã tiến hành tìm kiếm, phát hiện và quy tập các hài cốt cùng nhiều di vật của liệt sĩ.

Sau khi được quy tập, hài cốt các liệt sĩ được quàn tại đền thờ các anh hùng liệt sĩ Đường 20 Quyết Thắng để nhân dân và đồng đội đến dâng hương, tưởng niệm. Tiếp đó, tỉnh Quảng Trị phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn và đơn vị chức năng thực hiện giám định ADN

Kết quả xác định có 8 mẫu trùng khớp với thân nhân của các liệt sĩ pháo binh và thanh niên xung phong từng chiến đấu, hy sinh tại hang Tám Cô năm 1972.

An táng hài cốt liệt sĩ hy sinh tại hang Tám Cô sau hơn nửa thế kỷ - Ảnh 2.

Các vị lãnh đạo cùng các tiêu binh tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ

ẢNH: THANH LỘC

Tại buổi lễ truy điệu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến xúc động ôn lại trang sử bi tráng của Đường 20 Quyết Thắng, tuyến đường huyết mạch trên dãy Trường Sơn, nối hậu phương miền Bắc với tiền tuyến miền Nam. 

Ông nhấn mạnh: "Ngày 14.11.1972, trong làn mưa bom bão đạn, những chiến sĩ tuổi đôi mươi đã anh dũng hy sinh để bảo vệ tuyến vận tải chiến lược. Hang Tám Cô hôm nay trở thành địa chỉ đỏ của lòng tri ân, là biểu tượng bất diệt của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam".

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh của các liệt sĩ: "Các anh, chị đã trở về trong vòng tay đồng đội và nhân dân. Dẫu không còn hiện diện bằng hình hài, nhưng tinh thần, ý chí, lòng yêu nước và khát vọng cống hiến của các liệt sĩ mãi tỏa sáng, trường tồn cùng non nước Việt Nam".

An táng hài cốt liệt sĩ hy sinh tại hang Tám Cô sau hơn nửa thế kỷ - Ảnh 3.

Các liệt sĩ vừa tìm thấy được chôn trong ngôi mộ chung ở khu vực hang Tám Cô

ẢNH: THANH LỘC

Tại lễ truy điệu, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ. Sau lễ truy điệu, các hài cốt liệt sĩ được an táng tại ngôi mộ chung được xây dựng ở lối vào hang Tám Cô.

Được biết, hang Tám Cô nằm tại Km 16+500, đường 20 Quyết Thắng thuộc xã Thượng Trạch. Đây là một trong những "tọa độ lửa" những năm 1971-1972. Vào ngày 14.11.1972, trong lúc các lực lượng đang làm nhiệm vụ thì máy bay Mỹ ập đến đánh phá khiến 13 liệt sĩ hy sinh trong hang đá. Trong đó có 8 thanh niên xung phong và 5 chiến sĩ pháo binh.

Danh sách các liệt sĩ hy sinh tại hang Tám Cô:

1. Nguyễn Văn Huệ (SN 1952, quê tỉnh Thanh Hóa) - TNXP

2. Nguyễn Văn Phương (SN 1954, quê tỉnh Thanh Hóa) - TNXP

3. Hoàng Văn Vụ (SN 1953, quê tỉnh Thanh Hóa) - TNXP

4. Nguyễn Mậu Kỷ (SN 1947, quê tỉnh Thanh Hóa) - TNXP

5. Trần Thị Tơ (SN 1954, quê tỉnh Thanh Hóa) - TNXP

6. Lê Thị Lương (SN 1953, quê tỉnh Thanh Hóa) - TNXP

7. Đỗ Thị Loan (SN 1952, quê tỉnh Thanh Hóa) - TNXP

8. Lê Thị Mai (SN 1952, quê tỉnh Thanh Hóa) - TNXP

9. Mai Đức Hùng (SN 1952, quê tỉnh Ninh Bình) - pháo binh

10. Đinh Công Đính (SN 1952, quê tỉnh Ninh Bình) - pháo binh

11. Nguyễn Văn Quận (SN 1952, quê tỉnh Tuyên Quang) - pháo binh

12. Sầm Văn Mắc (SN 1952, quê tỉnh Lào Cai) - pháo binh

13. Nguyễn Văn Thủy (SN 1954, quê tỉnh Tuyên Quang) - pháo binh


