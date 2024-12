80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam: Hoạt động ý nghĩa tại trường

Mới đây, trong không khí kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân, Trường mầm non Phú Thuận, quận 7, TP.HCM tổ chức hoạt động đón các chiến sĩ thuộc Trạm biên phòng cửa khẩu Cảng Khánh Hội, TP.HCM đến trường giao lưu cùng các trẻ em.

Trẻ em Trường mầm non Phú Thuận, quận 7 vẽ tranh tặng chú bộ đội ẢNH: PHÚ THUẬN

Từ đầu buổi sáng, các bé khối lá đã ổn định chỗ ngồi, háo hức chờ đợi. Các giáo viên, trẻ mầm non trong trang phục bộ đội, tay cầm cờ đỏ sao vàng đứng chào đón các chiến sĩ, thể hiện các ca khúc chủ đề chú bộ đội...

Tới giao lưu cùng các bé mầm non, các chiến sĩ thuộc Trạm biên phòng cửa khẩu Cảng Khánh Hội đã thể hiện các màn trình diễn gấp chăn quân đội trên sân khấu, dạy trẻ bước đều, quay trái, quay phải... Không chỉ giao lưu, trò chuyện với các trẻ khối lá tại sân trường, các chú bộ đội còn đến từng lớp để trò chuyện, chụp hình lưu niệm cùng các bé ở các độ tuổi nhà trẻ, mầm, chồi. Thể hiện tình cảm với các chú bộ đội, nhiều bé Trường mầm non Phú Thuận tự tay vẽ những bức tranh, trao tặng các chú.

Buổi giao lưu ý nghĩa của các chiến sĩ thuộc Trạm biên phòng cửa khẩu Cảng Khánh Hội, TP.HCM tại Trường mầm non Phú Thuận, quận 7 ẢNH: PHÚ THUẬN

Chương trình giao lưu khép lại trong không khí ấm áp và xúc động. Cô Phan Thị Hạnh, Hiệu trưởng Trường mầm non Phú Thuận, quận 7, cho biết với tiêu chí để trẻ em được học qua những điều thực tế, ban giám hiệu nhà trường luôn tạo ra những cơ hội trải nghiệm bổ ích để trẻ được tiếp nhận kiến thức một cách tự nhiên và sâu sắc.

"Trong dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2024), 35 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 - 22.12.2024), buổi giao lưu cùng các chú bộ đội giúp các trẻ em được vui chơi, học hỏi. Đặc biệt hoạt động giúp thế hệ trẻ hiểu về giá trị của sự bảo vệ, gìn giữ hòa bình. Đây cũng là dịp để tôn vinh những chiến sĩ bộ đội biên phòng thầm lặng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc", cô Phan Thị Hạnh chia sẻ.

"Gian nan cơm vắt muối vừng..."

Nhiều trường mầm non khác tại TP.HCM có nhiều hoạt động trải nghiệm ý nghĩa khác trong dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân. Như trong tuần qua, Trường mầm non Tân Mai, quận Bình Tân có hoạt động để các bé mầm non cùng khoác lên mình trang phục như chiến sĩ quân đội, được trải nghiệm việc chuẩn bị lương thực trước khi lên đường hành quân.

Những chiến sĩ nhí cùng tự giã muối vừng, làm cơm vắt "Gian nan cơm vắt muối vừng. Mà nên chiến thắng lẫy lừng Điện Biên...", được thầy cô giáo ghi lại những khoảnh khắc thật đẹp.

"Chiến sĩ" nhí Vũ Hải Đăng, Trường mầm non Tân Mai, quận Bình Tân tham gia hoạt động trải nghiệm làm muối vừng, cơm vắt cùng các bạn ở trường ẢNH: TÂN MAI

Còn trong ngày 19.12, Trường mầm non Hải Yến, quận Tân Phú, tổ chức hoạt động trải nghiệm "Chú bộ đội đi hành quân" cho các trẻ. Hình ảnh chú bộ đội với trẻ mầm non trở nên gần gũi và thân thuộc hơn. Không phải chỉ nghe cô kể chuyện, không phải chỉ xem trên màn hình tivi, hôm nay các bé được làm chú bộ đội, được khoác lên người bộ quân phục, được hành quân trên các nẻo đường, được ăn cơm nắm muối vừng...

Ban giám hiệu nhà trường cho biết những hoạt động ý nghĩa này góp phần giúp cho các trẻ có thêm nhiều hiểu biết, kính trọng, biết ơn lực lượng bộ đội Cụ Hồ. Nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, các giáo viên và trẻ em Trường mầm non Hải Yến, quận Tân Phú gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ, những chiến sĩ của dân...

ẢNH: NHÀ TRƯỜNG CUNG CẤP

Các cô giáo và học trò Trường mầm non Hải Yến, quận Tân Phú trong hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2024) ẢNH: NHÀ TRƯỜNG CUNG CẤP