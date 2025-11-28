Quảng Trị: Truy điệu, an táng 3 hài cốt liệt sĩ tìm thấy ở bản Chút Mút

Ngày 28.11, chính quyền xã Trường Phú (Quảng Trị) phối hợp các bên liên quan tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy. Dự lễ có lãnh đạo địa phương, các ban ngành liên quan, lực lượng vũ trang, đông đảo cán bộ, nhân dân trên địa bàn.

Các đại biểu tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ tới nơi an nghỉ ẢNH: THANH LỘC

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình, dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh, hiến trọn tuổi xuân cho quê hương, đất nước; sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ đã tô thắm lá cờ vinh quang của Tổ quốc, giành độc lập, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Trước đó, từ ngày 19.8 đến nay, Đội 589 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị) đã khảo sát, tìm kiếm và quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại bản Chút Mút (xã Kim Thủy cũ, nay là xã Kim Ngân, Quảng Trị).

Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở độ sâu 1,2 m, được bọc trong tăng, võng với các di vật kèm theo, như: giày, dép, cúc áo, thắt lưng bộ đội, ví, dây thông tin, radio…

3 liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Mai Thủy ẢNH: THANH LỘC

Sau lễ truy điệu, các hài cốt liệt sĩ đã được cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương tổ chức an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Mai Thủy.

Cũng trong sáng 28.11, tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn (Quảng Trị), Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp với Phòng Người có công, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ truy điệu, bàn giao hài cốt liệt sĩ Lương Đình Thái trở về quê nhà tại xã Minh Châu (trước là xã Diễn Cát, H.Diễn Châu cũ), tỉnh Nghệ An. Liệt sĩ Lương Đình Thái, sinh năm 1948, nhập ngũ tháng 7.1968, tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hy sinh ngày 9.8.1972 tại tỉnh Quảng Trị. Dịp này, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức trao tặng quà cho 21 Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống của tỉnh Quảng Trị (trị giá 1 triệu đồng/suất).







