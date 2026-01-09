Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Quảng Trị: Bắt 2 nghi phạm tàng trữ hơn 1.000 viên ma túy

Bá Cường
Bá Cường
09/01/2026 08:45 GMT+7

Công an tỉnh Quảng Trị vừa bắt giữ 2 nghi phạm trong đường dây tàng trữ và mua bán ma túy, thu giữ hơn 1.000 viên dạng hồng phiến.

Sáng nay 9.1, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai đấu tranh, triệt phá vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Quảng Trị: Bắt 2 nghi phạm tàng trữ hơn 1.000 viên ma túy- Ảnh 1.

Hạnh (bên trái) và Điền thời điểm bị lực lượng chức năng bắt giữ

ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 7.1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Nguyễn Minh Điền (39 tuổi, trú tại thôn Ngô Xá Đông, xã Triệu Cơ, Quảng Trị) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong túi quần của Điền có 18 viên nén màu hồng, nghi là ma túy tổng hợp. Điền khai nhận số viên nén này là ma túy dạng hồng phiến, mua từ một người tên Lê Ngọc Hạnh (29 tuổi, trú tại P.Quảng Trị).

Quảng Trị: Bắt 2 nghi phạm tàng trữ hơn 1.000 viên ma túy- Ảnh 2.

Số ma túy thu giữ tại nơi ở của Hạnh

ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Từ lời khai của Điền, Công an tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Ngọc Hạnh tại đường Hai Bà Trưng (P.Quảng Trị) và phát hiện, thu giữ 1.180 viên nén màu hồng. Qua giám định ban đầu, số tang vật này được xác định là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Tại cơ quan điều tra, Hạnh khai nhận đã mua số ma túy trên về cất giấu tại nơi ở, rồi chia nhỏ, bán lại cho các nghi phạm khác trên địa bàn để thu lợi bất chính.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.

