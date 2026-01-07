Tây Ninh: Vận chuyển hơn 2,8 kg ma túy với tiền công 5 triệu đồng

Ngày 7.1, tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ, phối hợp các cơ quan chức năng mở rộng điều tra vụ vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn vừa bị phát hiện trên địa bàn.

Trương Trọng Hiếu cùng tang vật ma túy ẢNH: BĐBP TÂY NINH CUNG CẤP

Trước đó, lúc 16 giờ 40 ngày 2.1, tại khu vực ấp Bình Phú, xã Phước Chỉ, tỉnh Tây Ninh, Phòng nghiệp vụ BĐBP tỉnh Tây Ninh chủ trì, phối hợp Đồn biên phòng Phước Chỉ và Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP) cùng Công an xã Phước Chỉ tổ chức mật phục, bắt quả tang Trương Trọng Hiếu (27 tuổi, ngụ P.Tân Định, TP.HCM) có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm các gói tinh thể nghi là ma túy. Kết quả giám định sau đó khẳng định số tang vật này là ma túy lại Ketamine và Methamphetamine, có tổng trọng lượng hơn 2,8 kg.

Lực lượng BĐBP tỉnh Tây Ninh lấy lời khai đối với Trương Trọng Hiếu

ẢNH: BĐBP TÂY NINH CUNG CẤP

Qua đấu tranh khai thác nhanh, Hiếu khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người đàn ông Trung Quốc. Lộ trình vận chuyển từ TP.Bavet (Campuchia) sang TP.HCM để giao cho "đối tác". Nếu trót lọt, Hiếu được trả tiền công 5 triệu đồng.

Vụ vận chuyển trái phép hơn 2,8 kg ma túy nêu trên đang được BĐBP tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.