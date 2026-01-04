Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Đối tượng bị truy nã sa lưới biên phòng Tây Ninh khi nhập cảnh vào Việt Nam

Bắc Bình
Bắc Bình
04/01/2026 13:50 GMT+7

Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) vừa bắt giữ Lê Phú Nghĩa, đối tượng bị Công an tỉnh Khánh Hòa truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy, khi đang làm thủ tục nhập cảnh.

Ngày 4.1, tin từ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng bị truy nã khi đang làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Đối tượng bị truy nã sa lưới biên phòng Tây Ninh khi nhập cảnh vào Việt Nam- Ảnh 1.

Lê Phú Nghĩa bị bắt giữ

ẢNH: BĐBP TÂY NINH

Cụ thể, lúc 7 giờ cùng ngày, tại luồng nhập cảnh Trạm cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (thuộc ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), tổ công tác của Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phát hiện hành khách sử dụng hộ chiếu tên Lê Phú Nghĩa (23 tuổi, thường trú xã Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) làm thủ tục nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam có nhận dạng trùng khớp với một đối tượng đang bị Công an tỉnh Khánh Hòa truy nã.

Ngay lập tức, tổ công tác tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác minh nhân thân. Qua đó, xác định Lê Phú Nghĩa chính là đối tượng đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự, tiến hành lấy lời khai ban đầu đối với Lê Phú Nghĩa. Đồng thời đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao Nghĩa cho cơ quan công an thụ lý, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Biên giới Tây Ninh: 'Khóa' đường mòn, lối mở chặn người xuất nhập cảnh trái phép

Biên giới Tây Ninh: 'Khóa' đường mòn, lối mở chặn người xuất nhập cảnh trái phép

Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Tây Ninh trắng đêm 'khóa đường mòn, lối mở', liên tiếp phát hiện và bắt giữ nhiều trường hợp xuất nhập cảnh trái phép.

Khám phá thêm chủ đề

Tây Ninh Công an tỉnh Khánh Hòa Mộc Bài BĐBP tỉnh Tây Ninh đối tượng truy nã ma túy
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận