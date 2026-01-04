Đối tượng bị truy nã sa lưới biên phòng Tây Ninh khi nhập cảnh vào Việt Nam

Ngày 4.1, tin từ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng bị truy nã khi đang làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Lê Phú Nghĩa bị bắt giữ ẢNH: BĐBP TÂY NINH

Cụ thể, lúc 7 giờ cùng ngày, tại luồng nhập cảnh Trạm cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (thuộc ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), tổ công tác của Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phát hiện hành khách sử dụng hộ chiếu tên Lê Phú Nghĩa (23 tuổi, thường trú xã Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) làm thủ tục nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam có nhận dạng trùng khớp với một đối tượng đang bị Công an tỉnh Khánh Hòa truy nã.

Ngay lập tức, tổ công tác tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác minh nhân thân. Qua đó, xác định Lê Phú Nghĩa chính là đối tượng đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự, tiến hành lấy lời khai ban đầu đối với Lê Phú Nghĩa. Đồng thời đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao Nghĩa cho cơ quan công an thụ lý, xử lý theo quy định của pháp luật.