Tây Ninh: Triệt phá đường dây đưa người sang Campuchia với giá 3 triệu đồng

Ngày 26.12, tin từ Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Tây Ninh cho biết, Đồn biên phòng Ninh Điền đã hoàn tất thủ tục bắt giữ 2 đối tượng trong đường dây tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia với giá 3 triệu đồng.

Hai đối tượng tổ chức đưa người qua biên giới tại thời điểm bị bắt ẢNH: BĐBP TÂY NINH

Cụ thể, lúc 14 giờ 10 ngày 23.12, tại khu vực đường mòn gần cột mốc 155 (thuộc ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền, tây Ninh), tổ công tác gồm Đồn biên phòng Ninh Điền, Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP tỉnh) cùng Công an xã Ninh Điền mật phục, bắt quả tang Phạm Huỳnh Giỏi (30 tuổi, ở xã Ninh Điền) đang điều khiển xe máy chở N.V.V (20 tuổi, ở tỉnh Quảng Ngãi) tìm cách vượt biên.

Tại hiện trường, Giỏi khai nhận đang trên đường đưa Vỹ xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia để thu lợi bất chính với tiền công là 3 triệu đồng.

Từ lời khai của Giỏi, Đồn biên phòng Ninh Điền khẩn trương mở rộng điều tra, xác minh và bắt giữ thêm Lê Quốc Khánh (25 tuổi, ở xã Ninh Điền). Đây là mắt xích quan trọng, có liên quan trực tiếp, cấu kết với Giỏi trong vụ việc này.

Đến ngày 26.12, Đồn biên phòng Ninh Điền đã hoàn tất các thủ tục pháp lý đối với Phạm Huỳnh Giỏi và Lê Quốc Khánh; đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý cả 2 cùng tang vật theo quy định của pháp luật.

Đây là chiến công nằm trong đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, buôn lậu và gian lận thương mại trên tuyến biên giới Tây Ninh trước thềm năm mới 2026.