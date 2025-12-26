Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Tây Ninh: Triệt phá đường dây đưa người sang Campuchia với giá 3 triệu đồng

Bắc Bình
Bắc Bình
26/12/2025 16:39 GMT+7

Đồn biên phòng Ninh Điền (Bộ đội biên phòng Tây Ninh) vừa phối hợp lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng trong đường dây tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia với giá 3 triệu đồng.

Ngày 26.12, tin từ Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Tây Ninh cho biết, Đồn biên phòng Ninh Điền đã hoàn tất thủ tục bắt giữ 2 đối tượng trong đường dây tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia với giá 3 triệu đồng.

Tây Ninh: Phá đường dây đưa người sang Campuchia giá 3 triệu đồng - Ảnh 1.

Hai đối tượng tổ chức đưa người qua biên giới tại thời điểm bị bắt

ẢNH: BĐBP TÂY NINH

Cụ thể, lúc 14 giờ 10 ngày 23.12, tại khu vực đường mòn gần cột mốc 155 (thuộc ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền, tây Ninh), tổ công tác gồm Đồn biên phòng Ninh Điền, Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP tỉnh) cùng Công an xã Ninh Điền mật phục, bắt quả tang Phạm Huỳnh Giỏi (30 tuổi, ở xã Ninh Điền) đang điều khiển xe máy chở N.V.V (20 tuổi, ở tỉnh Quảng Ngãi) tìm cách vượt biên.

Tại hiện trường, Giỏi khai nhận đang trên đường đưa Vỹ xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia để thu lợi bất chính với tiền công là 3 triệu đồng.

Từ lời khai của Giỏi, Đồn biên phòng Ninh Điền khẩn trương mở rộng điều tra, xác minh và bắt giữ thêm Lê Quốc Khánh (25 tuổi, ở xã Ninh Điền). Đây là mắt xích quan trọng, có liên quan trực tiếp, cấu kết với Giỏi trong vụ việc này.

Đến ngày 26.12, Đồn biên phòng Ninh Điền đã hoàn tất các thủ tục pháp lý đối với Phạm Huỳnh Giỏi và Lê Quốc Khánh; đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý cả 2 cùng tang vật theo quy định của pháp luật.

Đây là chiến công nằm trong đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, buôn lậu và gian lận thương mại trên tuyến biên giới Tây Ninh trước thềm năm mới 2026.

Tin liên quan

Biên giới Tây Ninh: 'Khóa' đường mòn, lối mở chặn người xuất nhập cảnh trái phép

Biên giới Tây Ninh: 'Khóa' đường mòn, lối mở chặn người xuất nhập cảnh trái phép

Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Tây Ninh trắng đêm 'khóa đường mòn, lối mở', liên tiếp phát hiện và bắt giữ nhiều trường hợp xuất nhập cảnh trái phép.

Khám phá thêm chủ đề

Tây Ninh đưa người qua biên giới xuất cảnh trái phép sang Campuchia vượt biên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận