Biên giới Tây Ninh: 'Khóa' đường mòn, lối mở chặn người xuất nhập cảnh trái phép

Mật phục "đường mòn, lối mở" biên giới Tây Ninh

Trong những ngày cuối năm 2025, dọc tuyến biên giới tỉnh Tây Ninh, cuộc chiến chống tội phạm xuất nhập cảnh trái phép bước vào giai đoạn quyết liệt nhất.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Bộ Tư lệnh BĐBP và Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh về việc triển khai đợt tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các chiến sĩ quân hàm xanh tại các cửa khẩu đã liên tục phát hiện, ngăn chặn hàng chục người có ý định vượt biên trái phép.

Nguyễn Văn Trung Hiếu (19 tuổi, ngụ Hà Tĩnh) đã tìm cách trốn về nước sau gần 4 tháng sang Campuchia tìm "việc nhẹ lương cao" ẢNH: BĐBP TỈNH TÂY NINH

Những ngày qua, địa bàn 2 xã biên giới xã Tân Đông và cửa khẩu Mỹ Quý Tây liên tiếp xảy ra các vụ xuất nhập cảnh trái phép. Khoảng 22 giờ ngày 16.12, lực lượng Đồn biên phòng Tân Hà phối hợp Công an xã Tân Đông và Trạm công an cửa khẩu Xa Mát đã tổ chức vây ráp một nhóm người nghi vấn tại ấp Tân Trung.

Giữa bóng tối của những rẫy mía và cao su bạt ngàn, 13 người đàn ông mang theo ba lô, túi xách tiến sâu vào nội địa Việt Nam. Khi bị áp sát, nhóm người này không khỏi bàng hoàng vì sự xuất hiện bất ngờ của lực lượng chức năng.

Những người Việt ở Campuchia nhập cảnh trái phép bị lực lượng Đồn biên phòng Tân Hà bắt giữ ẢNH: BĐBP TỈNH TÂY NINH

Qua kiểm tra, có 11 người quê Quảng Trị, 2 người quê Nghệ An và 1 người quê An Giang. Đáng chú ý, có 3 người không có giấy tờ tùy thân. Tại cơ quan điều tra, nhóm này thừa nhận đã chọn con đường mòn xuyên rừng, đi bộ từ Campuchia về để tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, khi họ đang tìm cách ra bến xe Tân Hà để về quê thì phát hiện, bị bắt giữ.

Cùng thời gian này, tại khu vực cột mốc 186 thuộc cửa khẩu Mỹ Quý Tây, nam thanh niên tên là Nguyễn Văn Trung Hiếu (19 tuổi, ngụ Hà Tĩnh) bị lực lượng Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây bắt giữ khi đang lén lút nhập cảnh trái phép. Hiếu là một trong những trường hợp điển hình tìm cách trốn khỏi các công ty lừa đảo trực tuyến ở Campuchia sau 4 tháng đi tìm "việc nhẹ lương cao".

Bắt giữ nhiều người tổ chức đưa người qua biên giới

Không chỉ ngăn chặn dòng người tự phát quay về Việt Nam, lực lượng BĐBP tỉnh Tây Ninh còn phát hiện không ít đường dây tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Đây là những nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, sử dụng công nghệ cao để điều hành và né tránh sự theo dõi.

Nhóm người này đang tổ chức đưa người vượt biên trái phép thì bị lực lượng BĐBP tỉnh Tây Ninh truy bắt ẢNH: BĐBP TỈNH TÂY NINH

Vụ bắt giữ ngày 14.12 tại khu vực cột mốc 161 là một minh chứng điển hình. Khi đó, tổ công tác Đồn biên phòng Long Phước phải truy đuổi quyết liệt để bắt giữ 2 đối tượng người Campuchia là Som Sary (42 tuổi) và Suos Voet (39 tuổi, cùng ngụ tỉnh Svay Rieng, Campuchia) khi đang dùng xe mô tô chở 3 người Việt Nam (Dương Đình Quốc, quê An Giang; Phan Tấn Chính và Phạm Hồng Huy cùng quê Quảng Ngãi) định vượt biên.

Theo BĐBP tỉnh Tây Ninnh, thủ đoạn của các đối tượng này rất tinh vi. Chúng tiếp cận "con mồi" qua ứng dụng Telegram. Với mức giá "vận chuyển" 4 triệu đồng/người, các đối tượng tổ chức cam kết đưa người đến tận biên giới để xuất cảnh mà không cần hộ chiếu hay giấy tờ hợp pháp. Sự liều lĩnh của chúng thể hiện ở việc sẵn sàng tăng ga bỏ chạy khi gặp lực lượng tuần tra, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng của chính mình và người đi kèm.

Trao đổi về tình hình nóng bỏng tại biên giới, thượng tá Phạm Thành Trung, Trưởng đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, cho biết đơn vị đang khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ BĐBP và Công an tỉnh Tây Ninh để xác minh nhân thân, hoàn thiện hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

"Dịp cuối năm, nhu cầu về quê ăn tết của lao động Việt Nam tại Campuchia tăng cao, kéo theo đó là các đường dây tổ chức xuất nhập cảnh trái phép hoạt động ráo riết hơn. Các đối tượng thường lợi dụng mạng xã hội để lôi kéo, hứa hẹn về những con đường an toàn nhưng thực chất là đẩy người dân vào vòng lao lý và hiểm họa nơi biên giới", thượng tá Trung nhấn mạnh".

Ngoài hiện tượng xuất nhập cảnh trái phép gia tăng thì BĐBP tỉnh Tây Ninh cũng triệt phá nhiều đường dây buôn lậu pháo với số lượng lớn ẢNH: BĐBP TỈNH TÂY NINH

BĐBP tỉnh Tây Ninh cũng đưa ra lời cảnh báo: Người dân cần hết sức tỉnh táo trước các chiêu trò "việc nhẹ lương cao" hay các dịch vụ "vượt biên giá rẻ" lan truyền trên mạng xã hội. Việc xuất nhập cảnh trái phép không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn tiềm ẩn rủi ro bị lừa đảo, mua bán người.

Ngày 16.12, BĐBP Tây Ninh triệt phá vụ vận chuyển 3.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu vào Việt Nam ẢNH: BĐBP

Lực lượng BĐBP tỉnh Tây Ninh khẳng định sẽ tiếp tục duy trì các tổ, chốt mật phục 24/24 giờ trên khắp các tuyến đường mòn, lối mở, kiên quyết không để bất kỳ đối tượng nào lợi dụng kẽ hở để vi phạm chủ quyền và an ninh quốc gia, đảm bảo cho nhân dân một mùa tết bình yên và an toàn.