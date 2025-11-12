Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cà Mau xét xử nhóm đưa người xuất cảnh trái phép đi đánh bắt thủy sản

Gia Bách
Gia Bách
12/11/2025 12:01 GMT+7

TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt 3 bị cáo tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang Malaysia đánh bắt thủy sản.

Ngày 12.11, tại cửa biển Sông Đốc (xã Sông Đốc), TAND tỉnh Cà Mau mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

HĐXX tuyên phạt tổng cộng 18 năm tù đối với 3 bị cáo: Đinh Công Lý (37 tuổi, xã Sông Đốc), Tô Hiền Đệ (53 tuổi) và Nguyễn Chí Linh (42 tuổi, cùng An Giang).

Cà Mau: Phạt 18 năm tù nhóm tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép đi Malaysia - Ảnh 1.

TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt tổng cộng 18 năm tù đối với 3 bị cáo tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang Malaysia đánh bắt thủy sản

ẢNH: G.B

Theo cáo trạng, Đinh Công Lý là người cầm đầu, chủ động thuê Tô Hiền Đệ và Nguyễn Chí Linh làm thuyền trưởng 2 tàu cá CM-91056-TS và CM-92601-TS do Lý làm chủ, để đưa người sang Malaysia khai thác thủy sản trái phép. Lý yêu cầu 2 thuyền trưởng tìm người đi cùng, nói là ra nước ngoài "cào banh lông" (hải sâm dừa). Sau đó, Lý trực tiếp tuyển 12 người, Đệ tìm 5 người và Linh tìm thêm 5 người. Toàn bộ chi phí đi biển, nhu yếu phẩm, ngư lưới cụ đều do Lý chuẩn bị, không làm thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định.

Sau khi 2 tàu xuất bến tại Trạm biên phòng Sông Đốc, ngày 6.4, lực lượng thực thi pháp luật bang Sabah (Malaysia) bắt giữ cả 2 phương tiện vì hoạt động đánh bắt trái phép trên vùng biển nước này.

Tại tòa, HĐXX nhận định, trong bối cảnh các cơ quan Trung ương và địa phương đang nỗ lực gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu (EC) đối với thủy sản Việt Nam, hành vi của các bị cáo đã đi ngược lại chủ trương chung, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nỗ lực chống khai thác IUU (khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định).

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Đinh Công Lý 8 năm tù, buộc bồi thường 20 triệu đồng; Tô Hiền Đệ và Nguyễn Chí Linh mỗi bị cáo 5 năm tù cùng về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

