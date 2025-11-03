TP.HCM: Đề nghị truy tố 2 thuyền trưởng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Ngày 3.11, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM cho biết vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 2 thuyền trưởng liên quan hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài.

Hỡi (người mặc áo đen) và Âu tại cơ quan công an ẢNH: CACC

Trước đó, ngày 28.10, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM tiếp nhận vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (Bộ Tư lệnh TP.HCM) khởi tố theo Quyết định số 07/QĐ-KTVA ngày 23.10 để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Hỡi (49 tuổi, ở xã Long Hải, TP.HCM), chủ 2 tàu cá BV-93169-TS và BV-93269-TS. Đồng thời khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Văn Âu (43 tuổi, em Hỡi; ở xã Long Hải) về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Các quyết định, lệnh bắt, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Kết quả điều tra xác định, ngày 3.4, Hỡi điều hành 2 tàu cá nói trên, cùng Âu đưa 12 ngư dân xuất bến tại cảng Tân Phước (xã Long Hải, TP.HCM) đi đánh bắt hải sản. Đến ngày 7.4, Hỡi đưa 2 tàu vào cảng Thọ Quang (TP.Đà Nẵng), tắt thiết bị giám sát hành trình của cả 2 tàu.

Đến ngày 9.4, dù không làm thủ tục xuất bến, Hỡi vẫn điều động 2 tàu cùng 14 thuyền viên rời cảng Thọ Quang, hành trình sang vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái phép. Trong quá trình di chuyển, 2 thuyền này được ngắt nguồn điện của thiết bị giám sát hành trình và thiết bị định dạng AIS nhằm né tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng.

Đến ngày 12.5, khi đang đánh bắt trên vùng biển nước ngoài, tàu BV-93269-TS do Hỡi làm thuyền trưởng cùng các thuyền viên bị lực lượng chức năng nước sở tại bắt giữ. Riêng tàu BV-93169-TS cùng một số thuyền viên chạy thoát về vùng biển Việt Nam.

Sau khi bị xử lý, phía nước ngoài phóng thích tàu BV-93269-TS cùng các thuyền viên và thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng Việt Nam. Đến ngày 5.7, 2 tàu cá cập cảng Cát Lở (phường Phước Thắng, TP.HCM).

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và UBND TP.HCM về xử lý nghiêm các hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU), Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã khẩn trương điều tra. Chỉ trong 5 ngày sau khi tiếp nhận hồ sơ, công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 2 bị can nêu trên.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 5 vụ án, 6 bị can liên quan đến hành vi vi phạm IUU. Trong đó, nhiều vụ đã được tòa án xét xử lưu động, tạo hiệu ứng răn đe mạnh mẽ trong cộng đồng ngư dân. Việc xử lý hình sự các vụ án IUU được đánh giá là bước chuyển mạnh mẽ trong công tác đấu tranh phòng chống khai thác hải sản trái phép, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân, đồng thời hưởng ứng nỗ lực chung của cả nước trong việc gỡ thẻ vàng của Liên minh châu Âu (EU) đối với thủy sản Việt Nam. Công an TP.HCM khuyến cáo người dân và ngư dân tuân thủ nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, tuyệt đối không đưa tàu, thuyền và thuyền viên sang vùng biển nước ngoài đánh bắt trái phép. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.



