Khởi tố cán bộ quỹ tín dụng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Ngày 16.3, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Trương Thị Mai Ca (39 tuổi, ngụ tại xã Cương Gián, H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh), để điều tra về tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.

Bà Trương Thị Mai Ca, cán bộ Quỹ tín dụng nhân dân xã Cương Gián bị khởi tố TÂN KỲ

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, tháng 8.2023, do có nhu cầu sang Hàn Quốc tìm kiếm việc làm bằng visa du lịch nên anh Nguyễn Văn Vương (38 tuổi, ngụ tại xã Mỹ Lộc, H.Can Lộc, Hà Tĩnh) đã thông qua mạng xã hội Facebook liên hệ, trao đổi với bà Trương Thị Mai Ca, nhờ làm hồ sơ. Thời điểm này, bà Ca đang là cán bộ Quỹ tín dụng nhân dân xã Cương Gián.

Bà Ca thông báo chi phí làm các thủ tục hết 17.000 USD, yêu cầu anh Vương phải nộp trước 50 triệu đồng cho mình và sẽ nộp đầy đủ chi phí khi làm thủ tục xuất cảnh sang Hàn Quốc.

Sau khi đóng tiền cọc, bà Ca hướng dẫn anh Vương làm các thủ tục, giấy tờ cần thiết để hợp thức hóa hồ sơ. Bà Ca đã trực tiếp ra Hà Nội nộp hồ sơ của anh Vương cho Đại sứ quán Hàn Quốc để xin visa du lịch.

Đến ngày 30.11.2023, anh Vương làm các thủ tục xuất cảnh đi Hàn Quốc bằng visa du lịch, song khi đến nơi thì bị lực lượng chức năng sở tại phát hiện, trục xuất về Việt Nam.