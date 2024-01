An Giang: Bắt 2 bị can trong đường dây tổ chức xuất cảnh trái phép

Ngày 10.1, tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Sàng (54 tuổi) và Tô Văn Tây (29 tuổi, cùng ngụ H.An Phú, An Giang), để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Nguyễn Văn Sàng (trái) và Tô Văn Tây tại cơ quan công an NGHIÊM TÚC

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 13 giờ 40 ngày 1.1, tổ công tác của Phòng An ninh điều tra phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh An Giang và Công an H.An Phú tổ chức tuần tra. Khi đến khu vực xã Khánh An, H.An Phú, lực lượng làm nhiệm vụ bắt quả tang Sàng và Tây đang tổ chức đưa người phụ nữ tên T. (ngụ Kiên Giang) sang Campuchia trái phép.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, 2 bị can này thuộc đường dây đưa người qua lại Việt Nam và Campuchia trái phép, hoạt động trong thời gian dài. Đường dây này khép kín, có sự cấu kết của nhóm người ở Việt Nam với nhóm người ở Campuchia. Để qua mắt lực lượng chức năng, nhóm này có nhiều thủ đoạn tinh vi, phân công cụ thể vai trò cho từng người, gây mất an ninh trật tự ở khu vực biên giới.

Vụ tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép nêu trên đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng.