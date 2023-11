Bắt nghi can cầm đầu đường dây đưa 17 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia

Ngày 15.11, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh bắt tạm giam Nguyễn Văn Bình (44 tuổi, ngụ khu phố Long Đại, P.Long Thành Bắc, TX.Hòa Thành, Tây Ninh) để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.



Trước đó, ngày 28.7, tại khu vực biên giới thuộc ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền, Công an H.Châu Thành phát hiện và bắt giữ Trương Tuấn Đạt (31 tuổi, ngụ TP.Tây Ninh), Thân Văn Hậu (33 tuổi, ngụ H.Châu Thành) và Đinh Hồng Phúc (41 tuổi, ngụ TX.Hòa Thành) đang tổ chức đưa đón 4 người quốc tịch Trung Quốc đến Tây Ninh để xuất cảnh trái phép sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch.

Nguyễn Văn Bình thời điểm bị công an bắt giữ NGỌC HÀ

Sau đó, Công an H.Châu Thành khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can trên về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Vụ án được bàn giao cho Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Trong quá trình điều tra, công an xác định Nguyễn Văn Bình mới là người chủ mưu, trực tiếp liên lạc, thỏa thuận giá tiền với nhóm người ở Campuchia trong việc đưa người xuất cảnh trái phép.

Khi hay tin đồng bọn bị bắt, Bình bỏ trốn khỏi địa phương và đến sinh sống ở các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Phước, Bình Dương và TP.HCM. Trong thời gian trốn chạy, Bình rất cảnh giác, mỗi nơi đến chỉ ở lại thời gian ngắn, không tiếp xúc người lạ rồi nhanh chóng rời đi vì sợ bị lực lượng công an phát hiện.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ truy tìm, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện Bình trở về Tây Ninh lẩn trốn ở khu vực biên giới Chàng Riệc, xã Tân Lập (H.Tân Biên) nên tổ chức bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Bình khai nhận đã tham gia cùng nhóm 8 lần đưa 17 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Vụ đưa 17 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia đang được Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra.