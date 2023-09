Long An: Điều tra vụ đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia

Ngày 21.9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đã nhận được hồ sơ vụ án đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia do Đồn biên phòng Mỹ Quý Tây (thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Long An) chuyển đến.

8 người, gồm 2 tài xế và 6 người lao động, tại thời điểm bị Đồn biên phòng Mỹ Quý Tây tạm giữ để làm việc B.B.

Theo hồ sơ, lúc 14 giờ ngày 13.9, tổ tuần tra của Đồn biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây phát hiện ông D.B.N (50 tuổi, ngụ TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) dẫn 3 người gồm: H.Đ.D (33 tuổi, ngụ H.Đắk Mil, Đắk Nông), T.P.H (18 tuổi, ngụ H.Tân Phước, Tiền Giang), L.T.T.L (20 tuổi, ngụ H.Tiểu Cần, Trà Vinh) đang xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Làm việc với Đồn biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, ông N. khai nhận đưa 3 người nêu trên sang Campuchia làm việc với mức lương 800 USD/tháng, cho một công ty game do người Trung Quốc làm chủ. Cả 3 người này cũng thừa nhận lời khai của ông N. là đúng.

Ngay khi cán bộ Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây làm việc với ông N. và 3 người đi cùng thì tổ công tác phát hiện thêm 4 người khác liên quan đến ông N. và họ cũng đang chuẩn bị xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Những người này gồm: N.V.T (47 tuổi, ngụ TP.Buôn Ma Thuột), là tài xế ô tô 16 chỗ, chở theo L.H.K (20 tuổi), L.Q.T (18 tuổi, cùng ngụ TP.Mỹ Tho, Tiền Giang), Đ.T.T.D (38 tuổi, ngụ H.Tân Phước, Tiền Giang).

Nhận thấy vụ việc phức tạp và có dấu hiệu phạm tội có tổ chức nên Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ sang Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An xử lý vụ đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia.