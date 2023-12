TP.HCM lắp đặt hơn 30.000 mắt camera giám sát an ninh trật tự

Chiều 25.12, Công an TP.HCM phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị chuyên đề "Nâng cao chất lượng xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu tại hội nghị THẢO NHÂN

Tại hội nghị, trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết hiện trên địa bàn TP.HCM có tổng cộng 41 loại mô hình trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" đang được các đơn vị, tổ chức chính trị triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực.

Trung tướng Lê Hồng Nam đánh giá công tác xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào này trên địa bàn TP.HCM góp phần củng cố hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.

Theo trung tướng Nam, việc lồng ghép các nội dung, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" vào mục tiêu, chỉ tiêu của các đơn vị đã giúp cuộc vận động và các phong trào khác được thực hiện rất linh hoạt với nhiều hình thức phong phú, không ngừng đổi mới và mang lại nhiều hiệu quả thiết thực và có ý nghĩa sâu sắc.

Đáng chú ý, hiện Công an TP.HCM trực tiếp duy trì 19/41 loại mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Điển hình như mô hình camera giám sát an ninh trật tự, đến nay đã lắp đặt hơn 30.000 mắt camera, hơn 4.200 đầu thu; mô hình tổ tự quản về an ninh trật tự khu vực chung cư… Các mô hình kể trên được tổ chức nhằm mục đích thu hút nguồn lực, nhân lực dồi dào trong nhân dân chủ động tham gia vào công tác phòng cháy chữa cháy tại địa phương.