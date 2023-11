Một phường ở TP.HCM lắp 30 camera nhận dạng biển số xe

Chiều 24.11, UBND P.Thới An (Q.12, TP.HCM) tổ chức lễ ra mắt mô hình camera giám sát an ninh, trật tự trên địa bàn. Đây là hệ thống camera tích hợp nhiều tính năng, nhận dạng biển số xe lưu thông trên đường. Hệ thống này hiện chỉ mới có trên một số tuyến đường chính ở TP.HCM.



Lễ ra mắt mô hình camera giám sát an ninh, trật tự trên địa bàn P.Thới An TRẦN KHA

Theo ông Cung Quảng Hà, Chủ tịch UBND P.Thới An, đợt này phường lắp đặt mới 170 camera. Trong đó, có 30 camera nhận dạng biển số xe, 140 camera quan sát thông minh tích hợp 10 loa phường tại nhiều vị trí thường xuyên bị lấn chiếm vỉa hè.

Theo ông Hà, biển số xe bị mất của người dân, biển số xe của các đối tượng phạm tội, trộm cắp… được công an tích hợp trên hệ thống máy tính. Nếu các phương tiện này xuất hiện tại các tuyến đường do P.Thới An quản lý, hệ thống camera sẽ nhận dạng và báo về trung tâm.

Đội phản ứng nhanh của công an phường sẽ theo dõi phương tiện và tiếp cận, kiểm tra.

Tổng kinh phí triển khai thực hiện mô hình camera trên địa bàn phường trong 3 năm theo hợp đồng là hơn 3,2 tỉ đồng. Mô hình hoạt động theo hình thức xã hội hóa.

Lãnh đạo P.Thới An cho biết, phường có diện tích 518,46 ha, có 16.736 hộ dân với 62.191 nhân khẩu. Dân cư ngày càng phát triển, tốc độ đô thị hóa nhanh, theo đó tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường diễn biến ngày càng phức tạp.

Trên địa bàn phường hiện có 285 camera lắp đặt theo hình thức xã hội hóa từ khoảng năm 2017 đến nay. Trong đó, số camera còn hoạt động khoảng 88 cái, số còn lại hư hỏng.

Việc nhiều camera không hoạt động làm ảnh hưởng đến công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, nhiều vụ việc xảy ra không thể trích xuất được hình ảnh.