Vừa đi vào hoạt động, hệ thống camera giúp công an bắt 2 tên trộm

Chiều 12.10, Công an H.Gia Bình (Bắc Ninh) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Diễn (48 tuổi, trú H.Đông Triều, Quảng Ninh) và Vương Tài Vui (63 tuổi, trú H.Lương Tài, Bắc Ninh) để điều tra hành vi "trộm cắp tài sản".

Hai nghi phạm Nguyễn Văn Diễn (trái) và Vương Tài Vui KIẾN TRẦN

Lãnh đạo Công an H.Gia Bình cho hay, Diễn và Vui là 2 người không có nghề nghiệp ổn định, trong đó Diễn có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hai nghi phạm này đã "khai trương" hệ thống camera giám sát, hỗ trợ đảm bảo an ninh, trật tự của Công an H.Gia Bình.

Hơn 100 mắt camera được Công an H.Gia Bình bố trí ở 41 điểm có tình hình an ninh, trật tự phức tạp KIẾN TRẦN

Cụ thể, sáng 11.10, Công an H.Gia Bình đã tổ chức nghiệm thu và đưa vào sử dụng, khai thác hơn 100 mắt camera giám sát tại 41 điểm. Từ dữ liệu thu được, Công an H.Gia Bình đã phát hiện, điều tra và bắt giữ Diễn và Vui sau ít giờ gây án.

Theo lãnh đạo Công an H.Gia Bình, khoảng 10 giờ ngày 11.10, Diễn và Vui chở nhau bằng xe máy đi vòng quanh địa bàn thôn Phú Ninh (TT.Gia Bình, H.Gia Bình) thì thấy chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Future FI mang biển số 99H1-329.44 để hớ hênh, không có người trông giữ.

Công an H.Gia Bình thu giữ chiếc xe 2 nghi phạm trộm cắp KIẾN TRẦN

Sau đó, Diễn dùng vam phá khóa rồi mang chiếc xe này sang tỉnh Quảng Ninh tiêu thụ thì bị bắt.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, camera an ninh phục vụ rất tốt trong công tác phòng, chống tội phạm cũng như đảm bảo an ninh, trật tự địa bàn. Công an H.Gia Bình đưa vào sử dụng hệ thống camera an ninh sẽ là cánh tay đắc lực cho công an địa phương quản lý tốt địa bàn, kịp thời xác định, truy bắt tội phạm để xử lý, mang lại bình yên cho nhân dân.