Hải Dương: Khởi tố nhóm trộm cắp tài sản du khách

Ngày 4.10, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Chí Linh (Hải Dương) cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố 3 vụ án, khởi tố và tạm giữ hình sự đối với 3 bị can thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của du khách đến tham quan các khu di tích, điểm du lịch, vui chơi, giải trí trên địa bàn.

3 bị can bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Chí Linh khởi tố gồm: Lê Thị Tuấn (79 tuổi, trú tại xã Phù Vân, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam); Nguyễn Thị Hương (47 tuổi, trú tại xã Nam Phong, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định) và Nguyễn Thị Liên (51 tuổi, trú tại P.Lam Sơn, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Trong số 3 bị can này, bị can Lê Thị Tuấn có 13 tiền án về các hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. 2 bị can còn lại đều có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an, cả 3 bị can khai nhận, biết thời gian này TP.Chí Linh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nên đã đi xe khách ra Hà Nội, rồi tiếp tục bắt xe từ Hà Nội về TP.Chí Linh.

Tại đây, các bị can liên tục di chuyển qua các địa điểm khác nhau, lợi dụng nơi tập trung đông người và sự sơ hở, chủ quan, mất cảnh giác của người dân để móc túi trộm cắp tài sản. Tài sản mà các bị can này chiếm đoạt gồm tiền mặt và 2 điện thoại di động với tổng trị giá trên 40 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Chí Linh đang tiếp tục điều tra làm rõ các vụ việc để xử lý theo quy định.