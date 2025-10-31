Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt giam

Ngày 31.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trương Ngọc Ánh (nghệ sĩ, diễn viên) để điều tra về hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị Công an TP.HCM bắt tạm giam ẢNH: CACC

Trước đó, Công ty cổ phần bất động sản Đất Rồng ở phường Đức Nhuận (quận Phú Nhuận cũ) có đơn tố cáo Trương Ngọc Ánh (từng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty) có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp.

Theo đó, Công ty cổ phần bất động sản Đất Rồng được thành lập năm 2007 do Trương Ngọc Ánh làm giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Trong quá trình hoạt động, bị can Ánh đã kêu gọi ông P.G.M (quốc tịch Ireland) góp vốn đầu tư tổng cộng 9,1 triệu USD (tương đương hơn 149 tỉ đồng) để triển khai 2 dự án bất động sản. Trong đó có dự án tòa nhà Indochine tại 112 Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3 cũ). Riêng dự án này, ông M. đã chuyển 4,49 triệu USD (tương đương 72 tỉ đồng).

Vì sao diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt?

Theo hợp đồng đầu tư ký kết ngày 25.1.2008, dự án tòa nhà Indochine phải do Công ty cổ phần bất động sản Đất Rồng đứng tên sở hữu với giá trị 12.917,7 lượng vàng.

Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy ngay từ trước thời điểm ký kết hợp đồng đầu tư, Trương Ngọc Ánh cùng N.M.H (61 tuổi, ở quận 1 cũ) đã đứng tên cá nhân ký hợp đồng mua bán với 4 hộ dân trong khu đất dự án chỉ với 7.917,3 lượng vàng. Trong đó, bị can Ánh mới thanh toán 3.000 lượng vàng nhưng hạch toán sổ sách công ty đã chi 4.458 lượng vàng. Điều này vi phạm thỏa thuận đầu tư, có dấu hiệu gian dối, nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt phần chênh lệch.

Đáng chú ý, tháng 12.2007, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định thu hồi khu đất này để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn, đồng thời chi trả hơn 26,1 tỉ đồng tiền bồi thường cho 4 hộ dân.

Nữ diễn viên tại cơ quan công an ẢNH: CACC

Sau đó, các hộ dân đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền hơn 26,1 tỉ đồng này cho Trương Ngọc Ánh và N.M.H. Tuy nhiên, bị can Ánh chỉ chuyển về công ty và nhà đầu tư 3 tỉ đồng, còn lại hơn 10 tỉ đồng đã sử dụng vào mục đích cá nhân, không báo cáo, không hạch toán sổ sách.

Ngoài ra, trong quá trình điều hành doanh nghiệp, nữ diễn viên đã lợi dụng quyền hạn người đại diện pháp luật, tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.

Hiện Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan và thu hồi tài sản cho nhà đầu tư, doanh nghiệp bị hại.