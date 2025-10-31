Diễn viên lên tiếng khi bị Huyền Lizzie cho ‘ăn tát’ trên phim giờ vàng

Huyền Lizzie vào vai Ngân trong Cách em 1 milimet (phần 2) ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trên trang cá nhân, một đoạn clip hậu trường do Huyền Lizzie chia sẻ cho thấy đây là một cú tát thật. Theo đó, diễn viên Chí Nhân (Nghiêm) chủ động giữ tay cô để né, nhưng Huyền Lizzie lại thuận tay còn lại nên anh đã "ăn trọn" cú tát khiến cả đoàn phim ngỡ ngàng. Trên mạng xã hội, Chí Nhân dí dỏm bình luận dưới đoạn clip: "Hôm ấy về, anh ăn cơm tối nhai một bên hàm". Còn Huyền Lizzie thừa nhận cô đã diễn thật để cảnh quay đạt cảm xúc cao nhất.

Cảnh nhân vật của Huyền Lizzie cho chồng "ăn tát" đang gây bão ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sau đó, NSƯT Hồ Phong lên tiếng: "Thấy thương Chí Nhân". Trước đó, anh cũng từng là "nạn nhân" của một cú tát tương tự từ Huyền Lizzie trong Chúng ta của 8 năm sau. Nhắc lại trải nghiệm của mình, Hồ Phong xem đó là cái giá của sự chân thực trên màn ảnh, đồng thời bày tỏ sự đồng cảm với đồng nghiệp. Trong Chúng ta của 8 năm sau, Huyền Lizzie đóng nữ chính, làm việc cho một công ty do kiến trúc sư nổi tiếng Gia Khiêm (Hồ Phong) điều hành. Vị kiến trúc sư này có ý định cưỡng hiếp, sàm sỡ nữ chính, nên đã bị Huyền Lizzie cho ăn tát.

NSƯT Hồ Phong đồng cảm với diễn viên Chí Nhân khi từng bị Huyền Lizzie tát thật khi đóng trong Chúng ta của 8 năm sau ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Còn trong tập 17 của Cách em 1 milimet, mâu thuẫn gia đình Nghiêm - Ngân lên đỉnh điểm khi Nghiêm bị Viễn khiêu khích, từ đó nghi ngờ bé Tép không phải con mình, thậm chí đề nghị ly hôn. Chạm vào giới hạn "làm mẹ", Ngân phản ứng bùng nổ và cú tát trở thành "điểm nổ" cảm xúc. Chia sẻ về cảnh tát bạn diễn như thật, Huyền Lizzie tiết lộ: "Cảnh tát là thật và 4 lần tát với 4 góc quay. Quay xong đạo diễn đã phải an ủi anh Chí Nhân vì phải chịu đau, còn tôi thì xin lỗi vì làm cả đoàn giật mình".

Từ góc độ sản xuất, ê kíp xác nhận các cảnh tát hiện nay thường làm thật để ghi hình chân thật, và ở cảnh này Huyền Lizzie "quá nhập vai" nên lực tay mạnh hơn dự kiến. Chính vì vậy, khoảnh khắc lên hình đạt hiệu quả thị giác lẫn cảm xúc, tạo nên "phản ứng dây chuyền" trên mạng xã hội sau khi phát sóng.