Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Phim

Diễn viên lên tiếng khi bị Huyền Lizzie cho ‘ăn tát’ trên phim giờ vàng

Thu Thủy
Thu Thủy
31/10/2025 20:07 GMT+7

Trong tập mới phát sóng của 'Cách em 1 milimet', Huyền Lizzie đã thẳng tay tát nam diễn viên Chí Nhân. Cả hai đã có những chia sẻ chân thật sau khi hoàn thành cảnh quay.

Hai nam diễn viên lên tiếng khi bị Huyền Lizzie cho ‘ăn tát’ trên phim giờ vàng - Ảnh 1.

Huyền Lizzie vào vai Ngân trong Cách em 1 milimet (phần 2)

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trên trang cá nhân, một đoạn clip hậu trường do Huyền Lizzie chia sẻ cho thấy đây là một cú tát thật. Theo đó, diễn viên Chí Nhân (Nghiêm) chủ động giữ tay cô để né, nhưng Huyền Lizzie lại thuận tay còn lại nên anh đã "ăn trọn" cú tát khiến cả đoàn phim ngỡ ngàng. Trên mạng xã hội, Chí Nhân dí dỏm bình luận dưới đoạn clip: "Hôm ấy về, anh ăn cơm tối nhai một bên hàm". Còn Huyền Lizzie thừa nhận cô đã diễn thật để cảnh quay đạt cảm xúc cao nhất.

Hai nam diễn viên lên tiếng khi bị Huyền Lizzie cho ‘ăn tát’ trên phim giờ vàng - Ảnh 2.

Cảnh nhân vật của Huyền Lizzie cho chồng "ăn tát" đang gây bão

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sau đó, NSƯT Hồ Phong lên tiếng: "Thấy thương Chí Nhân". Trước đó, anh cũng từng là "nạn nhân" của một cú tát tương tự từ Huyền Lizzie trong Chúng ta của 8 năm sau. Nhắc lại trải nghiệm của mình, Hồ Phong xem đó là cái giá của sự chân thực trên màn ảnh, đồng thời bày tỏ sự đồng cảm với đồng nghiệp. Trong Chúng ta của 8 năm sau, Huyền Lizzie đóng nữ chính, làm việc cho một công ty do kiến trúc sư nổi tiếng Gia Khiêm (Hồ Phong) điều hành. Vị kiến trúc sư này có ý định cưỡng hiếp, sàm sỡ nữ chính, nên đã bị Huyền Lizzie cho ăn tát.

Hai nam diễn viên lên tiếng khi bị Huyền Lizzie cho ‘ăn tát’ trên phim giờ vàng - Ảnh 3.

NSƯT Hồ Phong đồng cảm với diễn viên Chí Nhân khi từng bị Huyền Lizzie tát thật khi đóng trong Chúng ta của 8 năm sau

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Còn trong tập 17 của Cách em 1 milimet, mâu thuẫn gia đình Nghiêm - Ngân lên đỉnh điểm khi Nghiêm bị Viễn khiêu khích, từ đó nghi ngờ bé Tép không phải con mình, thậm chí đề nghị ly hôn. Chạm vào giới hạn "làm mẹ", Ngân phản ứng bùng nổ và cú tát trở thành "điểm nổ" cảm xúc. Chia sẻ về cảnh tát bạn diễn như thật, Huyền Lizzie tiết lộ: "Cảnh tát là thật và 4 lần tát với 4 góc quay. Quay xong đạo diễn đã phải an ủi anh Chí Nhân vì phải chịu đau, còn tôi thì xin lỗi vì làm cả đoàn giật mình".

Từ góc độ sản xuất, ê kíp xác nhận các cảnh tát hiện nay thường làm thật để ghi hình chân thật, và ở cảnh này Huyền Lizzie "quá nhập vai" nên lực tay mạnh hơn dự kiến. Chính vì vậy, khoảnh khắc lên hình đạt hiệu quả thị giác lẫn cảm xúc, tạo nên "phản ứng dây chuyền" trên mạng xã hội sau khi phát sóng.

Tin liên quan

Nam chính ‘Đi giữa trời rực rỡ’ tái xuất phim truyền hình

Nam chính ‘Đi giữa trời rực rỡ’ tái xuất phim truyền hình

Con trai của nghệ sĩ Vân Dung - diễn viên Long Vũ, nam chính trong phim 'Đi giữa trời rực rỡ' sẽ tái xuất phim truyền hình 'Tường lửa Tràng An'.

Khám phá thêm chủ đề

Hồ Phong Gia Khiêm Huyền Lizzie Chúng ta của 8 năm sau Cách em 1 milimet
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận