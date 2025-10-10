Trương Ngọc Ánh mặc gợi cảm, ủng hộ Phan Như Thảo phát triển sự nghiệp riêng

Tối 9.10, sự kiện gala một cuộc thi làm đẹp diễn ra tại TP.HCM, thu hút sự quan tâm của dàn sao Việt như Trương Ngọc Ánh, Kỳ Hân, ca sĩ Hoàng Hải, ca sĩ Thảo Trang, người mẫu Hà Kino… Được biết đây là sự kiện tâm huyết của Phan Như Thảo khi cô nỗ lực phát triển công việc kinh doanh bên cạnh vun vén cho gia đình. Thời gian qua, sao nữ dồn toàn tâm toàn lực cho chương trình lần này và may mắn nhận được sự hỗ trợ từ người bạn đời.
Phan Như Thảo còn tiết lộ chính chồng đại gia khuyến khích cô tạo dựng sự nghiệp và cống hiến khi còn trẻ. Anh cũng là nhà đầu tư thiên thần của cô trong mọi dự án. Người đẹp nói thêm: “Tôi lo sự nghiệp của tôi nhưng người hy sinh nhiều nhất là ông xã. Anh An không chỉ giúp kinh phí, mà còn hy sinh thời gian bên vợ vì một khi đã làm việc, tôi rất mê việc, sống chết vì công việc. Cũng có lúc, anh hơi càm ràm một chút nhưng may mắn là anh vẫn đồng ý cho tôi thỏa sức làm điều mình thích”.
Trương Ngọc Ánh và dàn sao đến ủng hộ Phan Như Thảo
Ca sĩ Hoàng Hải và MC Trần Anh Huy trẻ trung khi xuất hiện tại sự kiện. Phan Như Thảo chia sẻ khi cô bộc bạch về những tâm huyết dành cho chương trình, các đồng nghiệp đã hào hứng ủng hộ, giúp bản thân có thêm động lực thực hiện
