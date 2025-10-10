Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Trương Ngọc Ánh mặc gợi cảm, ủng hộ Phan Như Thảo phát triển sự nghiệp riêng

Thạch Anh
Thạch Anh
10/10/2025 13:12 GMT+7

Nhiều sao Việt như Trương Ngọc Ánh, Thảo Trang, Hoàng Hải... dành thời gian đến chúc mừng Phan Như Thảo phát triển sự nghiệp kinh doanh riêng.

Tối 9.10, sự kiện gala một cuộc thi làm đẹp diễn ra tại TP.HCM, thu hút sự quan tâm của dàn sao Việt như Trương Ngọc Ánh, Kỳ Hân, ca sĩ Hoàng Hải, ca sĩ Thảo Trang, người mẫu Hà Kino… Được biết đây là sự kiện tâm huyết của Phan Như Thảo khi cô nỗ lực phát triển công việc kinh doanh bên cạnh vun vén cho gia đình. Thời gian qua, sao nữ dồn toàn tâm toàn lực cho chương trình lần này và may mắn nhận được sự hỗ trợ từ người bạn đời.

Trương Ngọc Ánh mặc gợi cảm, ủng hộ Phan Như Thảo phát triển sự nghiệp riêng- Ảnh 1.

Phan Như Thảo diện đầm trễ vai phom dáng bó sát trong lần xuất hiện này. Dù bận rộn với việc chăm sóc tổ ấm song cô vẫn cố gắng phát triển sự nghiệp riêng dù có cuộc sống sung túc. Nói về lý do, người đẹp bộc bạch: "Thảo làm việc và tạo ra giá trị không chỉ cho bản thân, mà còn cho gia đình và cộng đồng"

Ảnh: NVCC

Phan Như Thảo còn tiết lộ chính chồng đại gia khuyến khích cô tạo dựng sự nghiệp và cống hiến khi còn trẻ. Anh cũng là nhà đầu tư thiên thần của cô trong mọi dự án. Người đẹp nói thêm: “Tôi lo sự nghiệp của tôi nhưng người hy sinh nhiều nhất là ông xã. Anh An không chỉ giúp kinh phí, mà còn hy sinh thời gian bên vợ vì một khi đã làm việc, tôi rất mê việc, sống chết vì công việc. Cũng có lúc, anh hơi càm ràm một chút nhưng may mắn là anh vẫn đồng ý cho tôi thỏa sức làm điều mình thích”.

Trương Ngọc Ánh và dàn sao đến ủng hộ Phan Như Thảo

Trương Ngọc Ánh mặc gợi cảm, ủng hộ Phan Như Thảo phát triển sự nghiệp riêng- Ảnh 2.

Trương Ngọc Ánh diện đầm bó sát, tôn vóc dáng thon thả ở tuổi U.50. Tại sự kiện lần này, cô đảm nhận vai trò giám khảo cho giải thưởng vinh danh người phụ nữ có màn xuất hiện sang trọng và khí chất. Theo tiết lộ, giải thưởng này do Trương Ngọc Ánh hoàn toàn quyết định, ngay cả chủ nhân bữa tiệc cũng không được biết trước

Ảnh: NVCC

Trương Ngọc Ánh mặc gợi cảm, ủng hộ Phan Như Thảo phát triển sự nghiệp riêng- Ảnh 3.

Kỳ Hân có mối quan hệ thân thiết với Phan Như Thảo. Vì vậy, trong sự kiện của đồng nghiệp, vợ Mạc Hồng Quân cũng sắp xếp tham gia. Trên thảm đỏ, cô gây ấn tượng với nhan sắc rạng rỡ khi diện váy đỏ cổ yếm

Ảnh: NVCC

Trương Ngọc Ánh mặc gợi cảm, ủng hộ Phan Như Thảo phát triển sự nghiệp riêng- Ảnh 4.
Trương Ngọc Ánh mặc gợi cảm, ủng hộ Phan Như Thảo phát triển sự nghiệp riêng- Ảnh 5.

Ca sĩ Hoàng Hải và MC Trần Anh Huy trẻ trung khi xuất hiện tại sự kiện. Phan Như Thảo chia sẻ khi cô bộc bạch về những tâm huyết dành cho chương trình, các đồng nghiệp đã hào hứng ủng hộ, giúp bản thân có thêm động lực thực hiện

Ảnh: NVCC

Trương Ngọc Ánh mặc gợi cảm, ủng hộ Phan Như Thảo phát triển sự nghiệp riêng- Ảnh 6.

Hà Kino xuất hiện với diện mạo cá tính. Cô từng được nhiều khán giả kỳ vọng sẽ trở lại đường đua nhan sắc sau thành tích top 10 Miss Universe Vietnam 2024

Ảnh: NVCC

Trương Ngọc Ánh mặc gợi cảm, ủng hộ Phan Như Thảo phát triển sự nghiệp riêng- Ảnh 7.

Sở hữu đường cong quyến rũ, Thảo Trang tự tin khi diện những thiết kế bó sát, cắt xẻ táo bạo

Ảnh: NVCC

Trương Ngọc Ánh mặc gợi cảm, ủng hộ Phan Như Thảo phát triển sự nghiệp riêng- Ảnh 8.

Vũ Ngọc Anh gợi cảm khi trình diễn trên sân khấu. Cô được yêu mến sau chương trình Chị đẹp đạp gió

Ảnh: NVCC

