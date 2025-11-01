Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Quảng Trị: Khởi tố 2 phụ nữ cản trở xe chở thiết bị điện gió

Thanh Lộc
Thanh Lộc
01/11/2025 13:23 GMT+7

Hai phụ nữ ở xã vùng cao Quảng Trị vừa bị khởi tố vì cản trở xe chở thiết bị điện gió di chuyển qua địa bàn, khiến giao thông bị ách tắc...

Trưa 1.11, Công an tỉnh Quảng Trị cho hay đã khởi tố 2 bị can liên quan đến vụ cản trở xe chở thiết bị điện gió lưu thông, gồm: H.T.T (46 tuổi) và H.T.H (27 tuổi, cùng ở thôn Klu, xã Đakrông). Hai phụ nữ này bị khởi tố để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cản trở xe chở thiết bị điện gió, 2 người phụ nữ Quảng Trị bị khởi tố- Ảnh 1.

Hai phụ nữ nghe đọc lệnh khởi tố

ẢNH: THANH LỘC

Theo kết quả điều tra, vào ngày 28.4, 2 người phụ nữ này đã la hét, cản trở phương tiện đang vận chuyển thiết bị điện gió di chuyển qua địa bàn, khiến giao thông bị ách tắc, mất an ninh trật tự khu vực.

Mặc dù chính quyền địa phương và lực lượng chức năng nhiều lần tuyên truyền, vận động, nhưng cả hai không chấp hành và có biểu hiện chống đối. Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, hành vi của các bị can đã ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương, cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Vác rựa đi cắt trộm dây cáp tại nhà máy điện gió

Vác rựa đi cắt trộm dây cáp tại nhà máy điện gió

Công an H.Hướng Hóa (Quảng Trị) có lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với nghi phạm có hành vi cắt trộm dây cáp của nhà máy điện gió.

Vụ trộm dây cáp trụ điện gió: Khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can

