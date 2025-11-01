Quảng Trị: Khởi tố 2 phụ nữ cản trở xe chở thiết bị điện gió

Trưa 1.11, Công an tỉnh Quảng Trị cho hay đã khởi tố 2 bị can liên quan đến vụ cản trở xe chở thiết bị điện gió lưu thông, gồm: H.T.T (46 tuổi) và H.T.H (27 tuổi, cùng ở thôn Klu, xã Đakrông). Hai phụ nữ này bị khởi tố để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hai phụ nữ nghe đọc lệnh khởi tố ẢNH: THANH LỘC

Theo kết quả điều tra, vào ngày 28.4, 2 người phụ nữ này đã la hét, cản trở phương tiện đang vận chuyển thiết bị điện gió di chuyển qua địa bàn, khiến giao thông bị ách tắc, mất an ninh trật tự khu vực.

Mặc dù chính quyền địa phương và lực lượng chức năng nhiều lần tuyên truyền, vận động, nhưng cả hai không chấp hành và có biểu hiện chống đối. Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, hành vi của các bị can đã ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương, cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.