Khởi tố bổ sung hành vi trốn thuế với TikToker 'Gia đình Hải Sen'

Ngày 31.10, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố để điều tra bổ sung tội trốn thuế đối với Lê Văn Hải (29 tuổi, ngụ thôn Thành Tây, xã Văn Phú; nay là xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình) và Trần Đại Phúc (35 tuổi, ngụ TT.Giao Thủy, H.Giao Thủy, tỉnh Nam Định).

Lê Văn Hải là chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen", thành viên sáng lập của Công ty TNHH Hải Bé, còn Trần Đại Phúc là Giám đốc Công ty TNHH Hải Bé.

Bị can Lê Văn Hải ẢNH: CÔNG AN NINH BÌNH

Kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình xác định, ngoài hành vi buôn bán hàng giả là thực phẩm (đã khởi tố vụ án và các bị can hồi tháng 6.2025), Lê Văn Hải và Trần Đại Phúc còn có hành vi trốn thuế.

Từ năm 2022 đến tháng 6.2025, Hải và Phúc sử dụng các nền tảng mạng xã hội bán hàng với tổng doanh thu bán hàng là hơn 101 tỉ đồng, tuy nhiên, chỉ khai báo với cơ quan thuế về doanh thu bán hàng là hơn 15 tỉ đồng; che giấu và không nộp thuế trong phần doanh thu gần 86 tỉ đồng.

Thủ đoạn trốn thuế của các bị can là không xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho từng lần bán hàng; thành lập nhiều hộ kinh doanh để bán hàng và nộp thuế khoán, không kê khai chi tiết, thống nhất với đơn vị bán hàng chỉ xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho một phần hàng hóa. Qua đó, đã thực hiện hành vi trốn thuế với tổng số tiền gần 9 tỉ đồng.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ngày 14.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can, bắt tạm giam đối với Lê Văn Hải và Trần Đại Phúc để điều tra hành vi buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Khi khám xét nơi ở, trụ sở, nhà xưởng của các bị can trên, thu giữ nhiều mỹ phẩm, thực phẩm chức năng không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, từ năm 2024 đến ngày 14.6, các nghi phạm đã tổ chức bán hơn 800.000 sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng mang thương hiệu Hải Bé qua các nền tảng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử như TikTok shop, Facebook, Shopee với tên kênh "Gia đình Hải Sen", "Hải Sen"…

Trong số hơn 800.000 sản phẩm bán ra thị trường, có hơn 100.000 sản phẩm tên là "Siro ăn ngon Hải Bé". Kết quả giám định sản phẩm này phát hiện các chất Vitamin A, Calci, Vitamin C (chất chính tạo nên công dụng của sản phẩm) đạt dưới 70% so với chỉ tiêu công bố.

Theo quy định tại Nghị định số 98/2020 của Chính phủ thì thực phẩm bảo vệ sức khỏe "Siro ăn ngon Hải Bé" là hàng giả.

Theo tìm hiểu của phóng viên Thanh Niên, khoảng 2 năm trở lại đây, gia đình Lê Văn Hải giàu lên nhanh chóng khi xây dựng nhà mới khang trang hơn và sử dụng nhiều ô tô đắt tiền.