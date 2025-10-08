Hộ kinh doanh lo chi phí tăng và sai phạm khi xuất hóa đơn

Cả nước hiện có hơn 5 triệu hộ kinh doanh, riêng tại TP.HCM, thống kê của Thuế TP cho biết, tính đến ngày 17.9 tổng số HKD đang quản lý là 361.879 hộ. Trong đó, địa bàn TP.HCM cũ là 243.356 hộ, địa bàn Bình Dương trước đây 87.364 hộ và địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu cũ là 31.159 hộ. Trong số này có 19.060 hộ kinh doanh đã nộp thuế theo phương pháp kê khai, còn 257.389 hộ thuộc diện khoán thuế, chiếm tỷ lệ 71,13% so với tổng số HKD và chiếm 93,1% so với tổng số hộ phải nộp thuế. Qua năm 2026, khi bỏ thuế khoán, các HKD thực hiện kê khai thuế. Một số ý kiến của HKD lo ngại sai phạm khi thực hiện hóa đơn, kiến nghị về gộp hóa đơn lẻ…

Qua năm 2026, bỏ thực hiện thuế khoán đối với hộ kinh doanh ẢNH: NGỌC THẠCH

Một số ý kiến của HKD đề nghị gộp hóa đơn lẻ, ông Mai Sơn, Phó cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết, ngành thuế sẽ nghiên cứu về đề nghị này, nhưng theo ông Sơn, việc xuất hóa đơn làm tăng chi phí là không quá đáng lo ngại vì hiện nay vào các cửa hàng tiện lợi, siêu thị nhỏ thì dù mua cây kim, sợi chỉ, cái bật lửa họ cũng xuất hóa đơn. Việc này cũng rất thuận lợi vì chứng từ in ra từ máy POS đã biến thành hóa đơn rồi và cũng không tốn bao nhiêu chi phí. Về phía người mua vẫn cần hóa đơn để sau khi mua hàng có vấn đề gì thì còn có cơ sở để khiếu nại. Do vậy, xuất hóa đơn khi bán hàng hóa không chỉ ở góc độ thuế còn ở cả góc độ nguồn gốc sản phẩm.

Về nỗi lo bị xử phạt khi thực hiện sai, theo ông Mai Sơn thời gian qua cơ quan thuế "chạy đua" tuyên truyền, phổ biến quy định để HKD hiểu, khi thực hiện không xảy ra vướng mắc dẫn đến bị xử phạt. "Chúng tôi cũng mong muốn chính quyền địa phương vào cuộc để hỗ trợ hộ kinh doanh trong giai đoạn đầu. Ban chính sách, Ban pháp chế của Cục Thuế cũng sẽ vào cuộc để hạn chế tối đa việc sai phạm và bị xử phạt, mong bà con yên tâm", ông Sơn khẳng định.

Ông Nguyễn Thành Nam, Phó cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, các cơ quan Nhà nước đang triển khai nhiều chính sách đồng bộ nhằm hỗ trợ HKD trong quá trình chuyển đổi số. Cụ thể, Cục Thuế đã hướng dẫn hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử, kê khai thuế trực tuyến, đồng thời tổ chức tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật thông qua cổng thông tin điện tử. Song song đó, Bộ Công thương cũng đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh tham gia các sàn thương mại điện tử, đào tạo kỹ năng quảng bá thương hiệu và bán hàng trực tuyến. "Thách thức lớn nhất hiện nay không nằm ở kỹ thuật, mà ở rào cản tâm lý và thói quen cũ. Nhiều tiểu thương hoạt động lâu năm tại các chợ truyền thống vẫn e ngại việc kê khai thuế hay sử dụng hóa đơn điện tử. Họ chỉ muốn tập trung bán hàng, ngại đụng tới giấy tờ. Nhưng nếu không minh bạch, sẽ rất khó để tiếp cận các chương trình hỗ trợ hay mở rộng thị trường", ông Nguyễn Thành Nam cho hay.