Nói không với hàng giả: chọn đúng kênh, dùng đúng hàng

Vì sao người tiêu dùng cần cảnh giác?

Người tiêu dùng cần cảnh giác, bởi sau những món hàng "giá rẻ" là nhiều rủi ro khó lường. Với thực phẩm, mỹ phẩm hay thiết bị y tế, hàng giả có thể gây kích ứng, nhiễm khuẩn hoặc ảnh hưởng sức khỏe lâu dài. Ngay cả đồng hồ hay thiết bị đeo tay, chất liệu kém cũng dễ gây dị ứng da, lỗi pin hoặc hỏng hóc bất ngờ.

Sản phẩm đồng hồ giả có ngoại hình giống với hàng thật đến 80% nhưng tiềm ẩn rủi ro về tài chính và sức khỏe ẢNH: Casio Watch Vietnam - Anh Khuê Watch

Không chỉ mất an toàn, người mua còn chịu rủi ro tài chính. Tâm lý "rẻ - giảm sâu" khiến nhiều người trả tiền thật cho hàng kém chất lượng, thiếu hóa đơn và bị từ chối bảo hành. Khi phát hiện hàng giả, phần lớn địa chỉ bán đã biến mất, khiến việc khiếu nại gần như vô vọng.

Đáng lo hơn, một số website vi phạm còn thu thập thông tin cá nhân mà không hề có chính sách bảo mật, khiến dữ liệu của người mua bị rò rỉ hoặc lợi dụng cho mục đích khác.

Anh Khuê Watch đồng hành cùng nỗ lực chống hàng giả

Là nhà phân phối chính hãng Casio tại Việt Nam, Anh Khuê Watch không chỉ đảm bảo 100% sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, tem nhãn và chứng từ đầy đủ, mà còn tích cực phối hợp với lực lượng quản lý thị trường trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn người tiêu dùng phân biệt hàng thật, hàng nhái.

Anh Khuê Watch phối hợp cùng cơ quan chức năng trong buổi tập huấn về nội dung phân biệt đồng hồ Casio thật và giả ẢNH: Casio Watch Vietnam - Anh Khuê Watch

Trong nhiều năm qua, Anh Khuê đã tham gia các hội thảo chuyên đề về chống hàng giả, chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong việc nhận diện sản phẩm chính hãng, quy trình kiểm soát chất lượng, cũng như cảnh báo về thủ đoạn làm giả tem bảo hành hoặc gắn mác "hàng xách tay". Thông tin hướng dẫn nhận diện được cập nhật thường xuyên trên kênh chính thức của Anh Khuê Watch nhằm giúp người tiêu dùng mua sắm an toàn và thông minh hơn.

ẢNH: Casio Watch Vietnam - Anh Khuê Watch

Chọn đúng hàng thật để bảo vệ mình và nhận quyền lợi từ bảo hành toàn quốc, linh kiện chính hãng và ưu đãi

Theo đại diện Anh Khuê Watch, việc "nói không với hàng giả" không chỉ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà còn góp phần duy trì môi trường kinh doanh công bằng, khuyến khích doanh nghiệp chân chính phát triển. Người mua nên ưu tiên các cửa hàng ủy quyền, website chính hãng hoặc gian hàng được xác thực trên sàn thương mại điện tử, đồng thời yêu cầu hóa đơn, phiếu bảo hành đầy đủ để tránh rủi ro.

Khi mua sản phẩm chính hãng tại Anh Khuê Watch, khách hàng được bảo đảm chất lượng - độ bền - chế độ bảo hành chính hãng, cùng thiết kế tinh xảo và linh kiện chuẩn từ nhà sản xuất, mang lại sự an tâm trong quá trình sử dụng.

Sản phẩm đồng hồ Casio chính hãng nhận biết bằng tem vàng chống hàng giả và tag bảo hành điện tử ẢNH: Casio Watch Vietnam - Anh Khuê Watch

Trong bối cảnh hàng giả ngày càng tinh vi, mỗi lựa chọn đúng đắn của người tiêu dùng chính là hành động thiết thực để loại bỏ sản phẩm kém chất lượng ra khỏi thị trường. Anh Khuê Watch khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng cơ quan quản lý trong công tác tuyên truyền, góp phần xây dựng niềm tin và thói quen mua hàng chính hãng trong cộng đồng.