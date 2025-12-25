Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Công an kịp ngăn chặn người đàn ông suýt 'sập bẫy' lừa đảo xuyên biên giới

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
25/12/2025 09:18 GMT+7

Một người đàn ông tại Đồng Nai vừa thoát khỏi bẫy lừa đảo xuyên biên giới nhờ sự cảnh giác của gia đình và phản ứng kịp thời từ lực lượng công an.

Ngày 25.12, Công an xã Tân Hưng, tỉnh Đồng Nai, cho biết vừa ngăn chặn kịp thời vụ việc người đàn ông nghi bị bẫy lừa đảo xuyên biên giới, dụ dỗ đưa người qua Campuchia trái phép.

Theo thông tin từ gia đình và anh Điểu Th. (33 tuổi, ở ấp 5, xã Tân Hưng), thời gian gần đây anh Điểu Th. thường xuyên được 1 người phụ nữ sử dụng tài khoản Zalo có "nickname ảo" làm quen.

Công an kịp ngăn chặn người đàn ông suýt 'sập bẫy' lừa đảo xuyên biên giới- Ảnh 1.

Tin nhắn trao đổi giữa anh Điểu Th. và nick Zalo của người phụ nữ lừa đảo, dụ dỗ anh qua Campuchia

ẢNH: CÔNG AN XÃ TÂN HƯNG

Trong quá trình liên lạc, người này thường xuyên nhắn tin, gọi điện, gửi hình ảnh 1 cô gái trẻ, xinh đẹp, sử dụng lời lẽ tình cảm, dụ dỗ, xưng hô như vợ chồng, từng bước tạo lòng tin với anh Điểu Th.

Trong quá trình nhắn tin, anh Điểu Th. đã cung cấp hình ảnh căn cước công dân của mình và chuyển một số tiền nhỏ theo yêu cầu của người phụ nữ này để làm quà và thể hiện tình cảm.

Không chỉ dừng ở việc tiếp cận tình cảm, người phụ nữ còn dụ dỗ, hứa hẹn thu xếp công việc "việc nhẹ, lương cao, bao ăn ở" tại Campuchia cho anh Điểu Th., thậm chí hứa hẹn có xe đưa đón tận nơi qua cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Đến ngày 23.12, khi người phụ nữ này liên tục thúc giục, dụ dỗ Điểu Th. đi đến khu vực biên giới để sang Campuchia, gia đình anh Điểu Th. đã nhận thấy dấu hiệu bất thường và chủ động báo vụ việc đến Công an xã Tân Hưng.

Công an kịp ngăn chặn người đàn ông suýt 'sập bẫy' lừa đảo xuyên biên giới- Ảnh 2.

Anh Điểu Th. được Công an xã Tân Hưng giải thích, tuyên truyền nên đã không làm theo những lời dụ dỗ "việc nhẹ lương cao" của người phụ nữ lạ

ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an xã đã trực tiếp đến gia đình giải thích, tuyên truyền, phân tích rõ thủ đoạn của những kẻ lừa đảo, mua bán người. Đặc biệt là hình thức dụ dỗ qua mạng xã hội với lời hứa "việc nhẹ, lương cao", từ đó kịp thời ngăn chặn việc anh Điểu Th. bị lừa đưa sang Campuchia.

Bà Thị Th. (mẹ ruột của anh Điểu Th.) sau đó đã gửi thư, bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Công an xã Tân Hưng vì đã tận tình giúp đỡ, tuyên truyền, giải thích và ngăn chặn kịp thời hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Công an kịp ngăn chặn người đàn ông suýt 'sập bẫy' lừa đảo xuyên biên giới- Ảnh 3.

Bà Thị Th., mẹ ruột của anh Điểu Th. viết thư cảm ơn Công an xã Tân Hưng

ẢNH: CÔNG AN XÃ TÂN HƯNG

Theo Công an xã Tân Hưng, thời gian gần đây, hoạt động lừa đảo, dụ dỗ đưa người sang Campuchia trái phép có rất nhiều thủ đoạn tinh vi như: kết bạn, làm quen qua mạng xã hội, tạo quan hệ tình cảm; mời chào "việc nhẹ, lương cao", không yêu cầu trình độ; yêu cầu di chuyển bí mật, đưa ra khu vực biên giới; thu giữ giấy tờ, khống chế, cưỡng bức lao động hoặc chiếm đoạt tài sản…

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác: không tin các lời mời chào làm việc có thu nhập bất thường; không chuyển tiền, cung cấp giấy tờ tùy thân cho người lạ; không đi theo người không quen biết, nhất là khi xuất cảnh trái phép; khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, báo ngay cho lực lượng công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Tân Hưng tiếp tục phối hợp theo dõi, mở rộng nắm tình hình và xác minh làm rõ để chủ động phòng ngừa các vụ việc tương tự.

Khám phá thêm chủ đề

lừa đảo xuyên biên giới Đồng Nai việc nhẹ lương cao căn cước công dân mạng xã hội khuyến cáo Công an xã Công an xã Tân Hưng xã Tân Hưng campuchia
