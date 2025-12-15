Khuyến cáo công dân Việt Nam rời khỏi các khu vực giao tranh giữa Campuchia - Thái Lan

Trước diễn biến phức tạp của tình hình xung đột vũ trang tại biên giới giữa Campuchia - Thái Lan, ngày 15.12, Bộ Ngoại giao đã có khuyến cáo với công dân Việt Nam đang ở các tỉnh biên giới giữa Campuchia và Thái Lan.

Cụ thể, cần ngay lập tức di chuyển khỏi các khu vực giao tranh. Liên tục theo dõi, cập nhật, tuân thủ các quy định, hướng dẫn của chính quyền sở tại.

Khói bốc lên từ một vụ nổ tại tỉnh Pursat (Campuchia) giữa xung đột với Thái Lan ẢNH: AKP/AFP

Chủ động liên hệ ngay với các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia, Thái Lan để được hỗ trợ khi cần thiết.

Trước đó, ngày 11.12, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về tình hình công dân Việt Nam tại khu vực biên giới Thái Lan và Campuchia cũng như công tác bảo hộ công dân tại khu vực này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, ngày 9.12, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia và Thái Lan đã ra khuyến cáo công dân Việt Nam cân nhắc việc đến các khu vực có diễn biến an ninh phức tạp và có phương án chủ động rời khỏi khu vực này để bảo đảm an toàn về người và tài sản.



Đồng thời, đề nghị công dân tuân thủ nghiêm các quy định và hướng dẫn của chính quyền sở tại; giữ liên hệ với các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia và Thái Lan.

"Theo thông tin mới nhất từ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Thái Lan, Campuchia, hầu hết công dân Việt Nam tại khu vực này đã được sơ tán đến các khu vực an toàn, cách xa khu vực giao tranh và tuân theo hướng dẫn của chính quyền sở tại", bà Hằng khẳng định.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết thêm, trước diễn biến mới hiện nay, Bộ Ngoại giao đã trao đổi với các cơ quan chức năng liên quan để đánh giá sát tình hình và chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Thái Lan và Campuchia theo dõi, chủ động liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại cũng như đầu mối cộng đồng người Việt Nam để nắm bắt thông tin, sẵn sàng các phương án bảo hộ công dân cần thiết.