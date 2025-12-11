Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hầu hết người Việt tại biên giới Thái Lan - Campuchia đã được sơ tán đến nơi an toàn

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
11/12/2025 17:14 GMT+7

Hầu hết công dân Việt Nam tại khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia đã được sơ tán đến các khu vực an toàn, cách xa khu vực giao tranh và tuân theo hướng dẫn của chính quyền sở tại.

Ngày 11.12, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về tình hình công dân Việt Nam tại khu vực biên giới Thái Lan và Campuchia cũng như công tác bảo hộ công dân tại khu vực này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, ngày 9.12, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia và Thái Lan đã ra khuyến cáo công dân Việt Nam cân nhắc việc đến các khu vực có diễn biến an ninh phức tạp và có phương án chủ động rời khỏi khu vực này để bảo đảm an toàn về người và tài sản. 

Cũng như đề nghị công dân tuân thủ nghiêm các quy định và hướng dẫn của chính quyền sở tại; giữ liên hệ với các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia và Thái Lan.

Hầu hết người Việt tại khu vực giaotranh Thái Lan - Campuchia đã sơ tán an toàn - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

ẢNH: THẢO PHẠM

"Theo thông tin mới nhất từ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Thái Lan, Campuchia, hầu hết công dân Việt Nam tại khu vực này đã được sơ tán đến các khu vực an toàn, cách xa khu vực giao tranh và tuân theo hướng dẫn của chính quyền sở tại", bà Hằng khẳng định.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết thêm, trước diễn biến mới hiện nay, Bộ Ngoại giao đã trao đổi với các cơ quan chức năng liên quan để đánh giá sát tình hình và chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Thái Lan và Campuchia theo dõi, chủ động liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại cũng như đầu mối cộng đồng người Việt Nam để nắm bắt thông tin, sẵn sàng các phương án bảo hộ công dân cần thiết.

Tin liên quan

Việt Nam lo ngại sâu sắc về căng thẳng Campuchia - Thái Lan

Việt Nam lo ngại sâu sắc về căng thẳng Campuchia - Thái Lan

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ, Việt Nam bày tỏ lo ngại sâu sắc về những diễn biến căng thẳng giữa Campuchia và Thái Lan hiện nay.

Khám phá thêm chủ đề

Thái Lan campuchia giao tranh biên giới thái lan - campuchia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận