Thời sự

Việt Nam lo ngại sâu sắc về căng thẳng Campuchia - Thái Lan

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
08/12/2025 18:35 GMT+7

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ, Việt Nam bày tỏ lo ngại sâu sắc về những diễn biến căng thẳng giữa Campuchia và Thái Lan hiện nay.

Ngày 8.12, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước những diễn biến căng thẳng giữa Campuchia và Thái Lan, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ, Việt Nam bày tỏ lo ngại sâu sắc về những diễn biến căng thẳng ở khu vực biên giới giữa Campuchia và Thái Lan hiện nay.

Việt Nam lo ngại sâu sắc về những diễn biến căng thẳng giữa Campuchia và Thái Lan - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

ẢNH: BNG

"Là quốc gia láng giềng và cùng là thành viên trong ASEAN, Việt Nam kêu gọi hai bên hết sức kiềm chế, không sử dụng vũ lực, thực hiện đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn, tiếp tục đối thoại, giải quyết hòa bình và thỏa đáng các bất đồng trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hiệp Quốc, Hiến chương ASEAN, Hiệp ước Thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) và trên tinh thần hữu nghị, đoàn kết ASEAN, góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới", bà Hằng khẳng định.

Người phát ngôn nhấn mạnh, Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy đối thoại và thực hiện thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước nhằm sớm khôi phục hòa bình, hợp tác trên biên giới theo tinh thần hữu nghị, đoàn kết ASEAN, vì lợi ích lâu dài của cả hai bên và của khu vực.

