Thời sự

Tạm giữ 3 nghi phạm sử dụng ma túy ở nghĩa địa

Huy Đạt
Huy Đạt
28/12/2025 20:30 GMT+7

Lợi dụng khu vực nghĩa địa vắng người qua lại, 3 nghi phạm ở Đà Nẵng đến đây sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 28.12, Công an xã Núi Thành (TP.Đà Nẵng) cho biết đang tạm giữ hình sự 3 nghi phạm để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại khu vực nghĩa địa thôn Vân Thạch.

Tổ chức sử dụng ma túy ở nghĩa địa, các con nghiện bị tạm giữ hình sự - Ảnh 1.

Khu vực nghĩa địa thôn Vân Thạch (xã Núi Thành, TP.Đà Nẵng), nơi 3 nghi phạm đến sử dụng trái phép chất ma túy

ẢNH: Đ.X

Trước đó, ngày 25.12, qua công tác theo dõi, nắm chắc tình hình địa bàn, lực lượng Công an xã Núi Thành kiểm tra ma túy (test nhanh) đối với Ngô Tiên Phong (33 tuổi, trú thôn Nam Sơn, xã Núi Thành), xác định dương tính với ma túy đá.

Phong khai nhận đã cùng Ngô Hữu Thắng (22 tuổi, trú thôn Vân Thạch) và Nguyễn Sơn (32 tuổi, trú khối phố 2, cùng xã Núi Thành) sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực nghĩa địa thôn Vân Thạch vào tối 23.12.

Từ lời khai này, Công an xã Núi Thành nhanh chóng xác minh, truy tìm và triệu tập Thắng và Sơn đến trụ sở để làm rõ. Tại cơ quan công an, cả 3 đều thừa nhận hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Kết quả test nhanh cho thấy Thắng, Sơn và Phong đều dương tính với ma túy. Cơ quan công an thu giữ một số vật chứng liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Theo Công an xã Núi Thành, việc các nghi phạm lựa chọn khu vực nghĩa địa làm nơi sử dụng ma túy nhằm tránh sự phát hiện của người dân và lực lượng chức năng. Vụ việc đang được điều tra làm rõ để xử lý.

ma túy Nghĩa địa Đà Nẵng tạm giữ hình sự
