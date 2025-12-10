Tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Thông tin bất ngờ về 2 tài xế

Sáng 10.12, Cục CSGT (Bộ Công an) đã thông tin thêm về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua địa bàn xã Tam Xuân (TP.Đà Nẵng) làm 4 người chết, 7 người bị thương nặng.

Theo đó, trong quá trình xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông này, Công an TP.Đà Nẵng xác định Phạm Văn Kiều (39 tuổi, ở Ninh Bình) điều khiển xe khách 16 chỗ BS 29B - 081.62 (xe khách gặp nạn) liên tục trong thời gian 5 giờ, quá thời gian lái xe theo quy định.

Xe khách hư hỏng nặng sau vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi ẢNH: C.X

Kiều đã lái xe với hành trình kéo dài từ xã Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) qua tỉnh Khánh Hòa…, khi đến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thì gặp tai nạn.

Cả tài xế và hành khách trên xe 16 chỗ đều không thắt dây đai an toàn. Hậu quả là khi tai nạn xảy ra, 2 người ngồi hàng ghế sau bị lực quán tính đẩy lên va chạm với hàng ghế trước dẫn đến chấn thương nặng vùng cổ, mặt và tử vong tại chỗ; 1 người ngồi sau cũng bị va đập đa chấn thương và tử vong.

Đáng chú ý, qua test nhanh, công an xác định Bùi Mạnh Thắng (43 tuổi, ở Hải Phòng) điều khiển xe đầu kéo BS 15C - 360.35 kéo theo rơ moóc BS 15R - 149.06, dương tính với chất ma túy.

Cục CSGT nhận định nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ tai nạn giao thông là do tài xế lái xe khách thiếu chú ý quan sát, không đảm bảo khoảng cách, tốc độ, chở hành khách không thắt dây an toàn dẫn đến tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Lãnh đạo TP.Đà Nẵng thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị tai nạn ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Liên quan đến vụ tai nạn này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng bố trí ngay mọi điều kiện về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên người bị nạn và gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn.

Trực tiếp chủ trì tổ chức họp với các cơ quan, lực lượng chức năng đánh giá nguyên nhân, triển khai ngay các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập; đồng thời khẩn trương làm rõ các nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp liên quan đến vụ tai nạn giao thông…

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an TP.Đà Nẵng và Công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, gây ra vụ tai nạn nêu trên; lưu ý xử lý nghiêm đối với lái xe, chủ xe hoặc nhà xe và các cá nhân có liên quan trong trường hợp để xảy ra vi phạm quy định về điều kiện an toàn của phương tiện, việc chấp hành quy định của lái xe...

Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị có liên quan rà soát, tổ chức giao thông hợp lý, khoa học trên các tuyến đường cao tốc, tăng cường công tác cảnh báo an toàn cho người tham gia giao thông, nhất là lái xe vào ban đêm…