Phó thủ tướng chỉ đạo điều tra vụ tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Công điện gửi bộ trưởng các bộ Công an, Xây dựng và chủ tịch UBND các thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia. Theo công điện, khoảng 4 giờ ngày 9.12 đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn thuộc xã Tam Xuân, Đà Nẵng.

Vụ tai nạn khiến đầu xe 16 chỗ biến dạng ẢNH: C.X

Thời điểm này, xe ô tô chở khách 16 chỗ ngồi mang biển kiểm soát 29B-081.62 va chạm với xe đầu kéo mang biển kiểm soát 15C-360.35 kéo theo rơ moóc. Hậu quả, 3 người chết tại chỗ, một số người bị thương. Chiều cùng ngày, do vết thương quá nặng, thêm nạn nhân thứ 4 tử vong tại bệnh viện.

Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, lãnh đạo Chính phủ đã gửi lời thăm hỏi tới người bị thương và chia buồn tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong.

Phó thủ tướng yêu cầu lãnh đạo TP.Đà Nẵng chỉ đạo bố trí mọi điều kiện về y tế để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất các tổn thất về người và tài sản của người dân; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên người bị nạn và gia đình các nạn nhân tử vong. Đồng thời, khẩn trương làm rõ các nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp liên quan đến vụ tai nạn giao thông.

Chủ tịch UBND các thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ của đơn vị kinh doanh vận tải, chủ xe, lái xe đối với xe ô tô thuộc phạm vi quản lý trong vụ tai nạn trên.

Đặc biệt, kiểm tra về điều kiện an toàn của phương tiện, thời gian lái xe liên tục của các tài xế, công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trên cao tốc...; xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các vi phạm của nhà xe, chủ xe (nếu có).

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an TP.Đà Nẵng và công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Lưu ý xử lý nghiêm đối với lái xe, chủ xe hoặc nhà xe và các cá nhân có liên quan trong trường hợp để xảy ra vi phạm quy định về điều kiện an toàn của phương tiện, việc chấp hành quy định của lái xe...

Đồng thời, lực lượng công an cả nước rà soát hệ thống thiết bị giám sát hành trình đối với xe ô tô kinh doanh vận tải, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm, nhất là vi phạm quy định về kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện.