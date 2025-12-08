Triệt phá đường dây bán tinh dầu ma túy cho giới trẻ

Ngày 8.12, Đồn Biên phòng Non Nước, Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng cho biết đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án mua bán trái phép chất ma túy liên quan nhóm chuyên sang chiết, pha chế và tiêu thụ tinh dầu CBD (ma túy) trên địa bàn.

Lực lượng Biên phòng TP.Đà Nẵng bắt Nguyễn Quang Hải (25 tuổi, quê Quảng Trị) về hành vi "mua bán trái phép chất ma túy" ẢNH: Đ.X

Trước đó, lúc 17 giờ 15 phút ngày 5.12, tại khu vực ngã ba Thủy Sơn 1 - Thủy Sơn 2 (P.Ngũ Hành Sơn), lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm Đồn Biên phòng Non Nước bắt quả tang Nguyễn Quang Hải (25 tuổi, quê Quảng Trị) đang giao 1 lọ tinh dầu CBD (ma túy) cho Huỳnh Bá Phong (23 tuổi, trú P. Ngũ Hành Sơn) với giá 300 ngàn đồng.

Kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng phát hiện thêm 16 lọ tinh dầu màu cam, xanh trong túi quần, áo và túi đeo chéo của Hải.

Nghi phạm Hải khai đây là ma túy dạng tinh dầu CBD mang theo để bán cho khách đa số là người trẻ. Đồn Biên phòng Non Nước đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Hải về hành vi "mua bán trái phép chất ma túy" và đối với Phong về hành vi "tàng trữ trái phép chất ma túy".

Lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Quang Hải ẢNH: Đ.X

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hải tại phòng 402, lô 284 đường Nguyễn Cơ Thạch (P. Ngũ Hành Sơn), lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ 84 lọ nhựa chứa chất lỏng nhiều màu, được đánh số từ 01 đến 84. Hải khai những lọ này dùng để pha chế theo chỉ đạo của một người tên Vương, nhằm bán cho người nghiện có nhu cầu.

Mở rộng điều tra, Hải khai còn có Lê Mậu Hoàng (29 tuổi, quê Quảng Trị) và Nguyễn Thành Hoàng Vương tham gia hoạt động mua bán, pha chế ma túy. Hoàng đã khai nhận hành vi của mình, riêng Vương hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đồn biên phòng Non Nước đang tiếp tục củng cố hồ sơ, truy bắt các nghi phạm liên quan và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

