Quảng Trị: Sau tai nạn với xe khách, 3 thiếu niên nằm bất động trên QL1

Ngày 8.1, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đang điều tra làm rõ vụ tai nạn khiến 3 thiếu niên bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 15 phút ngày 8.1, tại Km 613+700 QL1, đoạn qua thôn Tú Loan (xã Quảng Trạch), xảy ra vụ va chạm giao thông giữa một xe máy và xe khách.

Hiện trường tai nạn ẢNH: T.L

Thời điểm trên, xe máy chở 3 gồm V.H.A.D. (16 tuổi), Đ.A.D. (15 tuổi) và V. N.H. (18 tuổi, cùng ở xã Quảng Trạch) lưu thông trên QL1 theo hướng Bắc - Nam. Khi đến vị trí nói trên, xe máy bất ngờ va chạm với xe khách BS 73B - 010.xx đang quay đầu trên QL1. Cơ quan chức năng chưa xác định được người điều khiển xe máy vào thời điểm xảy ra tai nạn.

Cú va chạm mạnh khiến cả 3 em bị hất văng xuống mặt đường, nằm bất động với nhiều vết thương nghiêm trọng. Người dân khu vực nhanh chóng hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Trong đó, 2 em được chuyển vào Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trạch; một em bị thương nặng hơn được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Cuba - Đồng Hới để điều trị chuyên sâu.

3 thiếu niên bất động trên đường sau tai nạn ẢNH: THANH LỘC

Theo báo cáo nhanh từ phía bệnh viện, các nạn nhân đều bị đa chấn thương, phải theo dõi sát sao. Một trường hợp tiên lượng nặng, các y bác sĩ đang tập trung mọi nguồn lực để can thiệp, điều trị kịp thời.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cùng công an địa phương đã có mặt tại hiện trường, tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.