Đà Nẵng: 11 ô tô tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên

Chiều 4.1, Khu Quản lý đường bộ III cho biết trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên đoạn qua địa phận TP.Đà Nẵng vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn liên quan đến 11 ô tô các loại, khiến nhiều phương tiện hư hỏng.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn khiến 11 phương tiện hư hỏng ẢNH: Đ.X

Theo thông tin ban đầu, xe tải BS 74C-034.XX lưu thông trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên theo hướng bắc - nam, phía sau có hơn 10 ô tô các loại đang di chuyển cùng chiều.

Khi đến Km 42+400 thuộc địa bàn P.Hải Vân (TP.Đà Nẵng), lúc khoảng 16 giờ 15 chiều nay 4.1, xe tải 74C-034.XX bất ngờ phanh gấp khiến các phương tiện phía sau xử lý không kịp, dẫn đến va chạm liên hoàn.

Các phương tiện di chuyển cùng chiều va chạm liên hoàn ẢNH: Đ.X

Vụ tai nạn làm 9 ô tô con và 1 xe tải nhỏ bị hư hỏng, trong đó một số xe con biến dạng phần đuôi. Các phương tiện liên quan gồm xe tải nhỏ BS 43A-701.XX cùng các ô tô mang biển số 43B-097.XX, 43B-204.XX, 51K-562.XX, 74A-150.XX, 43A-438.XX, 29A-299.XX, 18A-122.XX, 43E-010.XX và 43A-054.XX. Xe tải BS74C-034.XX cũng bị hư hỏng phần đuôi xe.

Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng TP.Đà Nẵng và đơn vị quản lý tuyến đường đã có mặt tại hiện trường, phối hợp phân luồng, điều tiết giao thông, cho các phương tiện chạy chậm một chiều để đảm bảo an toàn và giải tỏa hiện trường.

Đến 17 giờ 30 cùng ngày (4.1), tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên đã lưu thông trở lại bình thường ẢNH: Đ.X

Theo Khu Quản lý đường bộ III, tại thời điểm xảy ra tai nạn, hệ thống biển báo và vạch sơn kẻ đường trên tuyến đầy đủ; mặt đường khô ráo, không trơn trượt. Hiện việc lưu thông trên tuyến đã trở lại bình thường.

Đoạn cao tốc La Sơn - Hòa Liên nơi xảy ra tai nạn đã được bàn giao cho dự án nâng cấp, mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía đông từ ngày 1.6.2025.