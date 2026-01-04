Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đà Nẵng: Lật ghe trên sông Nước Xa, cứu được 6 người, 1 người tử vong

Mạnh Cường
Mạnh Cường
04/01/2026 16:19 GMT+7

Vụ lật ghe chở 7 người dân ở xã vùng cao TP.Đà Nẵng trên sông Nước Xa, khiến 1 người tử vong, 6 người được cứu sống.

Chiều nay 4.1, ông Trần Văn Mẫn, Chủ tịch UBND xã Nam Trà My (TP.Đà Nẵng), cho biết thi thể 1 người dân trong vụ lật ghe chở 7 người trong lúc đang đi làm rẫy xảy ra sáng nay đã được tìm thấy.

Hiện chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi các nạn nhân, hỗ trợ gia đình nạn nhân xấu số lo hậu sự.

Đà Nẵng lật ghe trên sông Nước Xa khiến 1 người tử vong , 6 người được cứu sống - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ lật ghe chở 7 người trên sông Nước Xa

ẢNH: C.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ sáng nay 4.1, chiếc ghe chở 7 người dân ở thôn 4 (xã Nam Trà My, TP.Đà Nẵng) trên đường đi làm rẫy thì bất ngờ bị lật khi đang di chuyển qua khu vực sông Nước Xa, khiến cả 7 người rơi xuống sông.

Trong số 7 nạn nhân, có 6 người may mắn được người dân cứu sống, riêng anh Hồ Văn Đạt (31 tuổi) bị mất tích. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân được tìm thấy và bàn giao cho gia đình.

Người cứu nạn các nạn nhân là anh Trần Cao Hiêm (33 tuổi, ở xã Nam Trà My). Anh Hiêm cho biết lúc 7 giờ sáng, khi đi làm ngang qua sông Nước Xa, anh thấy nhiều người đang chới với giữa sông.

Thấy vậy, anh liền nhảy xuống cứu được 4 người đưa vào bờ. Do đuối sức, anh ném dây để kéo được thêm 2 người khác lên bờ an toàn.

Nhận tin báo vụ lật ghe, chính quyền xã Nam Trà My cùng người dân địa phương đến hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm người gặp nạn.

