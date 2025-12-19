Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Quảng Trị: Tàu cá dạt bờ còn nguyên ngư lưới cụ, ngư dân nghi mất tích

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
19/12/2025 10:29 GMT+7

Phát hiện tàu cá trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị còn nguyên máy móc, ngư lưới cụ và điện thoại nhưng không thấy ngư dân, nghi mất tích. Lực lượng biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương trục vớt tàu và tìm kiếm nạn nhân.

Sáng nay 19.12, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt (Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết một tàu cá được phát hiện dạt vào bờ biển, trên tàu còn nguyên ngư lưới cụ, điện thoại di động… nhưng không thấy ngư dân. Đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương, nhân dân đang trục vớt tàu và tìm kiếm ngư dân nghi mất tích.

Phát hiện tàu cá trôi dạt còn nguyên ngư lưới cụ, ngư dân mất tích - Ảnh 1.

Tàu cá dạt vào bờ

ẢNH: THANH LỘC

Khoảng 6 giờ 30 phút sáng nay 19.12, tại bờ biển bãi tắm cộng đồng xã Bến Hải (thôn Bắc Sơn, xã Trung Giang, huyện Gio Linh cũ, nay là xã Bến Hải, tỉnh Quảng Trị), người dân phát hiện tàu cá dài 5,8 m, rộng 1,8 m dạt vào bờ, trên tàu vẫn còn nguyên máy móc, ngư lưới cụ cùng 1 điện thoại di động.

Sau khi được thông báo, khoảng 30 phút sau, chị Hồ Thị Tình (41 tuổi, trú tại thôn An Hòa 2, xã Cửa Tùng, Quảng Trị) đến xác nhận đây là tàu của gia đình chị.

Phát hiện tàu cá trôi dạt còn nguyên ngư lưới cụ, ngư dân mất tích - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng và người dân địa phương kéo tàu cá lên bờ

ẢNH: THANH LỘC

Qua nắm thông tin ban đầu từ gia đình, anh Hồ Ngọc Châu (chồng chị Tình, 43 tuổi, cùng ở địa chỉ trên) đã sử dụng tàu này để đánh cá ven bờ thuộc vùng biển xã Cửa Tùng. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định có thể anh Châu đã rơi xuống biển.

Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt cũng đã thông báo cho các lực lượng liên quan nắm tình hình và triển khai tuần tra, tìm kiếm.


