Cứu 7 ngư dân trên tàu cá bị chìm trên biển Vũng Áng

Sáng 10.12, thông tin từ Hải đội 102 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1) cho biết, đơn vị đang triển khai lực lượng tổ chức cứu hộ, cứu nạn ngư dân trên tàu cá Nghệ An bị chìm trên vùng biển Hà Tĩnh.

Tàu của lực lượng Cảnh sát biển đang tổ chức tìm kiếm ngư dân trên tàu cá bị chìm trên biển ẢNH: TÂN KỲ

Trước đó, chiều 9.12, tàu cá NA-98687-TS do ngư dân Hồ Sỹ Hùng (34 tuổi, ngụ tại P.Tân Mai, tỉnh Nghệ An) làm thuyền trưởng khi đang đánh bắt trên vùng biển cách cảng Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh) khoảng 50 hải lý thì gặp sự cố tràn nước.

Thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu cá ngoài thuyền trưởng Hùng thì còn có 7 ngư dân khác. Các ngư dân đã kịp thời nhảy khỏi tàu trước khi con tàu bị chìm xuống biến. Trước khi tàu cá bị chìm, các ngư dân đã gọi điện về cho gia đình nhờ báo tin cho lực lượng chức năng.

Tiếp nhận thông tin, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã điều động tàu Cảnh sát biển 3005 (Hải đội 102) đang thực hiện nhiệm vụ ở khu vực biển Vũng Áng nhanh chóng cơ động tiếp cận hiện trường. Đồng thời, phối hợp với Bộ đội Biên phòng Nghệ An, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và các tàu cá của ngư dân đang hoạt động gần khu vực tham gia tìm kiếm.

Tuy nhiên, do vùng biển tàu chìm có sóng to, gió lớn khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Đến chiều tối cùng ngày, 7 ngư dân trên tàu cá gặp nạn may mắn được một thuyền cá của ngư dân phát hiện, tiếp cận ứng cứu kịp thời. Sức khỏe của các ngư dân này cơ bản ổn định.

Hiện, lực lượng chức năng khẩn trương tổ chức tìm kiếm ngư dân mất tích còn lại.