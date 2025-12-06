Quảng Trị: Thuyền cá chìm trên biển, kịp thời cứu sống 2 ngư dân

Ngày 6.12, thông tin từ Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Gianh (Bộ đội biên phòng Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp người dân cứu nạn thành công 2 ngư dân gặp nạn chìm thuyền trên biển khi đi thả lưới đánh cá.

Lực lượng chức năng huy động tàu cá ứng cứu ngư dân gặp nạn trên biển ẢNH: THANH LỘC

Vào lúc 18 giờ 20 phút ngày 5.12, ông Nguyễn Quang Công, thuyền trưởng tàu vận tải Khánh Minh 09, đã báo với lực lượng chức năng về việc khi đang di chuyển vào cảng Gianh thì phát hiện có 1 người đang trôi dạt trên biển, sau đó đã được các thuyền viên đưa lên tàu an toàn.

Ngư dân gặp nạn nói trên là ông Nguyễn Văn Nhân (45 tuổi, ở P.Bắc Gianh). Sau khi lên tàu an toàn, ông Nhân đã thông tin về việc cùng ông Nguyễn Đức Thuận (44 tuổi, ở P.Bắc Gianh) đi thuyền nhỏ ra biển thả lưới thì bị vào nước khiến thuyền chìm dần, ông Nhân may mắn được tàu vận tải cứu vớt, ông Thuận thời điểm đó vẫn đang trôi dạt trên biển.

Tiếp nhận thông tin, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị chỉ đạo Hải đội biên phòng 1 triển khai xuồng MS BP.07-15-01, gồm 8 chiến sĩ cơ động ứng cứu, đồng thời huy động tàu cá QB-98061 TS cùng 4 thuyền viên do ông Nguyễn Văn Thôn (ở tổ dân phố Tân Mỹ) làm thuyền trưởng tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Đến 21 giờ cùng ngày, các thuyền viên và chiến sĩ trên tàu cá QB-98061 TS đã phát hiện, tiếp cận và đưa ông Thuận lên tàu an toàn, đồng thời kéo thuyền bị nạn vào cửa Gianh.