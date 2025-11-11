Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Quảng Trị: Cứu 7 thuyền viên bị chìm tàu trên biển

Thanh Lộc
Thanh Lộc
11/11/2025 18:08 GMT+7

Nhóm 7 thuyền viên trên tàu cá của Thanh Hóa gặp nạn, bị chìm tàu tại vùng biển tỉnh Quảng Trị được ngư dân một tàu cá gần đó kịp ứng cứu.

Sáng 11.11, thông tin từ Đồn biên phòng Roòn (Bộ đội biên phòng Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận 7 thuyền viên trên tàu cá TH-90073 TS gặp nạn chìm tàu trên biển.

Trước đó, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 10.11, tàu cá TH-90073 TS do ngư dân Lê Công Dũng (45 tuổi, ở Thanh Hóa) làm thuyền trưởng gặp nạn, bị chìm tại vùng biển cách cảng Hòn La (Quảng Trị) khoảng 3 hải lý về hướng đông, trên tàu lúc này còn có thêm 6 thuyền viên.

Quảng Trị: Cứu sống 7 thuyền viên bị chìm tàu trên biển - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tiếp nhận 7 thuyền viên gặp nạn trên biển

ẢNH: THANH LỘC

Sau đó, tàu cá TH-91812 TS của ông Lê Công Hậu hoạt động gần đó kịp thời phát hiện và cứu sống thành công 7 thuyền viên trên tàu TH-90073 TS, đồng thời báo với Trạm biên phòng Cửa khẩu cảng Hòn La.

Nhận tin báo, Đồn biên phòng Roòn đã chỉ đạo lực lượng của trạm biên phòng giữ thông tin liên lạc và tổ chức tiếp nhận các thuyền viên; đồng thời cử quân y trực tiếp hỗ trợ, thăm khám sức khỏe. Hiện cả 7 thuyền viên khỏe mạnh, an toàn.

Ông Lê Công Dũng cho biết tàu cá TH-90073-TS có công suất 294,4 CV, dài 17 m, rời bến tại cảng cá Mũi Ông (xã Phúc Trạch, Quảng Trị) vào ngày 10.11. Sau khi đánh bắt cá trên biển, các thuyền viên neo tàu để ngủ nghỉ thì phát hiện nước vào hơn 1/2 tàu, không có khả năng xử lý nên gọi nhau mang áo phao rời tàu trước khi tàu chìm hẳn.

Tìm thấy thi thể một phụ nữ bị lũ cuốn trôi ở Quảng Trị

Tìm thấy thi thể một phụ nữ bị lũ cuốn trôi ở Quảng Trị

Sau gần 3 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã phát hiện thi thể người phụ nữ gặp nạn khi qua ngầm tràn trong lúc nước lũ dâng cao, cách hiện trường 15 km.

