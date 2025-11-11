Quảng Trị: Cứu 7 thuyền viên bị chìm tàu trên biển

Sáng 11.11, thông tin từ Đồn biên phòng Roòn (Bộ đội biên phòng Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận 7 thuyền viên trên tàu cá TH-90073 TS gặp nạn chìm tàu trên biển.

Trước đó, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 10.11, tàu cá TH-90073 TS do ngư dân Lê Công Dũng (45 tuổi, ở Thanh Hóa) làm thuyền trưởng gặp nạn, bị chìm tại vùng biển cách cảng Hòn La (Quảng Trị) khoảng 3 hải lý về hướng đông, trên tàu lúc này còn có thêm 6 thuyền viên.

Lực lượng chức năng tiếp nhận 7 thuyền viên gặp nạn trên biển ẢNH: THANH LỘC

Sau đó, tàu cá TH-91812 TS của ông Lê Công Hậu hoạt động gần đó kịp thời phát hiện và cứu sống thành công 7 thuyền viên trên tàu TH-90073 TS, đồng thời báo với Trạm biên phòng Cửa khẩu cảng Hòn La.

Nhận tin báo, Đồn biên phòng Roòn đã chỉ đạo lực lượng của trạm biên phòng giữ thông tin liên lạc và tổ chức tiếp nhận các thuyền viên; đồng thời cử quân y trực tiếp hỗ trợ, thăm khám sức khỏe. Hiện cả 7 thuyền viên khỏe mạnh, an toàn.

Ông Lê Công Dũng cho biết tàu cá TH-90073-TS có công suất 294,4 CV, dài 17 m, rời bến tại cảng cá Mũi Ông (xã Phúc Trạch, Quảng Trị) vào ngày 10.11. Sau khi đánh bắt cá trên biển, các thuyền viên neo tàu để ngủ nghỉ thì phát hiện nước vào hơn 1/2 tàu, không có khả năng xử lý nên gọi nhau mang áo phao rời tàu trước khi tàu chìm hẳn.